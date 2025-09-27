Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Axel Schwenke from Meschede, Deutschland is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:24

Мозг машины оживает: как Mercedes-Benz научит автопилот думать самостоятельно

Mercedes-Benz инвестирует в Athos Silicon для развития чиплетных платформ автопилота

Mercedes-Benz продолжает активно развивать технологии автономного вождения, делая ставку на инновационные вычислительные решения. Основной фокус компании сейчас — чиплетные архитектуры и модульные платформы, способные обеспечить высокую производительность и безопасность автопилота.

Еще в 2020 году инженеры Mercedes-Benz начали работать над перспективными вычислительными технологиями для автономного транспорта. Понимая, что их разработки могут найти применение не только в автомобилях, компания поддержала создание независимого проекта Athos Silicon. Этот стартап, основанный бывшими специалистами исследовательского подразделения Mercedes-Benz в Северной Америке, получил инвестиции и интеллектуальную поддержку от бренда. Главная цель — ускорить внедрение архитектуры чиплетов, изначально разработанной внутри MBRDNA, и превратить её в основу для новых платформ автопилота.

Партнерство с Athos Silicon

Совместная работа с Athos Silicon направлена на создание модульной платформы mSoC, которая позволяет наращивать производительность по мере необходимости, ускоряет разработку новых решений и обеспечивает высокий уровень кибербезопасности. Модульная структура делает платформу гибкой: отдельные компоненты можно обновлять и заменять без необходимости менять всю систему, что экономит ресурсы и ускоряет внедрение инноваций.

Кроме того, Mercedes-Benz активно участвует в формировании отраслевых стандартов. В 2023 году компания стала первым автопроизводителем, присоединившимся к консорциуму UCIe, что открывает дополнительные возможности для интеграции передовых вычислительных решений и влияния на развитие всей индустрии автономного транспорта.

Преимущества чиплетной архитектуры

Чиплетные решения позволяют объединять отдельные вычислительные модули в единую систему, обеспечивая:

  1. Гибкое масштабирование производительности без увеличения энергопотребления.

  2. Ускорение разработки новых функций автопилота за счет модульной структуры.

  3. Высокий уровень безопасности благодаря возможности изолировать уязвимые компоненты.

  4. Снижение стоимости производства за счет стандартизированных блоков.

  5. Упрощение интеграции с другими платформами и системами автомобиля.

Такая архитектура становится ключевым элементом будущих платформ автономного вождения, позволяя создавать автомобили, способные безопасно и эффективно функционировать в сложных условиях городского и загородного трафика.

Советы шаг за шагом: как автопроизводители внедряют чиплеты

  1. Определение требований к производительности и безопасности для платформы автопилота.

  2. Разработка прототипов чиплетных архитектур с возможностью модульного обновления.

  3. Тестирование на безопасность, энергоэффективность и совместимость с другими системами автомобиля.

  4. Внедрение платформы в серийные модели с постепенным увеличением функционала автопилота.

  5. Постоянное обновление и оптимизация компонентов через программные и аппаратные апдейты.

А что если…

Если другие автопроизводители не перейдут на модульные чиплетные платформы, они рискуют отстать в скорости разработки и интеграции новых функций. В условиях растущих требований к автономным системам отставание в вычислительных технологиях может стать критическим фактором для конкурентоспособности.

Плюсы и минусы чиплетных решений

Плюсы Минусы
Гибкая масштабируемость Более сложная архитектура для проектирования
Высокая производительность при меньшем энергопотреблении Требует новых стандартов тестирования
Простота обновления отдельных модулей Потенциальные сложности с совместимостью старых систем
Снижение стоимости производства Зависимость от поставщиков специализированных чипов

FAQ

Как выбрать чиплетную платформу для автопилота?
Основной критерий — способность масштабировать производительность и обеспечивать высокую безопасность, а также совместимость с существующими системами.

Сколько стоит внедрение чиплетов в автомобиль?
Стоимость зависит от сложности архитектуры, числа модулей и интеграции с другими системами, но модульная структура позволяет экономить на обновлениях.

Что лучше: традиционные чипы или чиплетные решения?
Чиплетные платформы выигрывают по гибкости, скорости разработки и энергоэффективности, хотя проектирование сложнее.

Мифы и правда

Миф: чиплеты нужны только для суперкомпьютеров.
Правда: современные автопроизводители используют чиплеты для повышения безопасности и производительности автопилота.

Миф: модульная архитектура удорожает автомобили.
Правда: стандартные блоки позволяют снижать затраты на производство и обновление систем.

Интересные факты

  1. Athos Silicon основана бывшими инженерами Mercedes-Benz, что обеспечивает прямой доступ к передовым разработкам.

  2. Консорциум UCIe формирует единые стандарты для чиплетов, ускоряя внедрение технологий в автомобильной отрасли.

  3. Модульные системы уже используются в некоторых премиальных моделях для оптимизации работы электроники и автопилота.

Исторический контекст

С 2020 года Mercedes-Benz активно развивает вычислительные технологии для автономного транспорта, создавая экосистему инноваций и стандарты безопасности. Проект Athos Silicon стал естественным продолжением этих усилий, позволяя переносить наработки из лабораторий в серийные автомобили и готовить индустрию к новому уровню автономного вождения.

