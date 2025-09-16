Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Agent 3 может стать шоком для рынка: зачем Replit учит ИИ создавать других ИИ

Стартап Replit объявил о запуске автономного AI-агента Agent 3

Стартап Replit, который многие знают как онлайн-среду для программирования с встроенным AI-помощником, объявил сразу о двух больших новостях: привлечение $250 млн инвестиций при оценке в $3 млрд и запуск нового продукта — AI-агента Agent 3.

Финансовый рывок Replit

Раунд возглавил Prysm Capital, а среди участников оказались American Express Ventures и AI Futures Fund. Вложения такого масштаба показывают, что рынок верит в долгосрочный потенциал компании, особенно на фоне растущего спроса на инструменты для автоматизации разработки.

Replit начинал как облачная IDE для обучения и быстрой коллаборации, но постепенно превратился в полноценную экосистему для создания приложений с поддержкой ИИ.

Что умеет Agent 3

Главная новинка — Agent 3, AI-агент нового поколения, который выходит за рамки привычного ассистента программиста. Теперь это система, которая:

  • может автономно создавать других AI-агентов, заточенных под конкретные задачи;

  • тестирует приложения и оптимизирует их работу;

  • разрабатывает ботов для соцсетей и сервисов;

  • способна адаптироваться под нужды проекта почти без участия человека.

Иными словами, Replit сделал шаг к саморазвивающимся системам, где ИИ не просто помогает писать код, а сам создаёт инструменты для решения задач. Попробовать Agent 3 можно бесплатно прямо в среде Replit.

Почему это важно

Запуск Agent 3 отражает ключевой тренд в индустрии: переход от "ассистентов" к автономным агентам, которые берут на себя всё больше функций в разработке. Это меняет логику работы команд: вместо того чтобы вручную писать тесты или автоматизировать рутинные процессы, разработчики смогут делегировать эти этапы агентам.

Для бизнеса это означает:

  • ускорение вывода продуктов на рынок;

  • снижение издержек на тестирование и поддержку;

  • возможность запускать проекты с минимальной командой.

Плюсы и минусы Agent 3

Плюсы Минусы
Автономность — создание других агентов без участия человека Риски ошибок при полном доверии ИИ
Бесплатный доступ на старте Технология пока новая, требует проверки в реальных проектах
Подходит для тестирования, автоматизации и ботов Возможные вопросы безопасности и контроля
Ускоряет разработку и снижает расходы Может снизить потребность в некоторых ролях в командах

Сравнение: Agent 3 и классические AI-ассистенты

Характеристика Классический ассистент Replit Agent 3
Функция Подсказки по коду Автономная разработка и тестирование
Роль человека Ведущая Контролирующая
Возможность создавать других агентов Нет Да
Автоматизация CI/CD Ограниченная Расширенная
Масштаб применения В помощь программисту Потенциально во всём цикле разработки

А что если…

Agent 3 оправдает ожидания и станет массовым инструментом? Тогда разработка ПО будет напоминать скорее управление командой "цифровых сотрудников", где программист задаёт цель, а агенты сами подбирают инструменты, пишут код и тестируют продукт.

Интересные факты

  1. Replit основал Амджад Масад, бывший инженер из Facebook и Codecademy.

  2. Компания уже насчитывает миллионы пользователей, включая школьников, студентов и профессиональных разработчиков.

  3. Конкурировать Replit предстоит с GitHub Copilot и другими AI-инструментами, но ставка на автономных агентов выделяет её на рынке.

