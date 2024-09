В Стерлитамаке горит автомойка , площадь пожара удалось локализовать на 500 квадратных метрах

В городе Стерлитамаке, расположенном в Башкортостане, произошёл пожар на территории автомойки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

Пожарные расчёты МЧС России незамедлительно приступили к тушению огня, который охватил крышу здания автомойки. Первоначально площадь пожара оценивалась в 450 квадратных метров, однако в ходе борьбы с огнём спасателям удалось локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров.

Важно отметить, что в результате происшествия никто не пострадал. Позднее представители регионального управления МЧС сообщили об успешной ликвидации открытого горения. После этого специалисты приступили к проливке и разбору повреждённых конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание.

В операции по тушению пожара были задействованы значительные силы и средства: 25 специалистов и 9 единиц специализированной техники. На момент последнего обновления информации сведений о пострадавших не поступало. Расследование причин возникновения пожара продолжается.

