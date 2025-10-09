Империя софта треснула по швам: как Volkswagen отказался от мечты стать цифровым гигантом

Когда-то амбициозный проект Volkswagen по созданию полностью собственной программной платформы для автомобилей казался прорывом. Однако спустя несколько лет концерн столкнулся с реальностью: разработка софта оказалась слишком дорогой и сложной, а дочерняя структура CARIAD — глубоко убыточной. Теперь компания меняет стратегию и передаёт часть функций внешним партнёрам.

Как рухнула мечта о "программно-определяемом автомобиле"

В 2019 году тогдашний глава концерна Герберт Дисс провозгласил новую эпоху для Volkswagen. По его замыслу, автомобили должны были стать "смартфонами на колёсах" с собственной операционной системой, напоминающей Android. План был амбициозным: довести долю собственного софта в автомобилях до 60% к 2025 году, создать единую платформу, объединяющую электромобили, мультимедийные системы, навигацию и функции автономного вождения.

Для этого и была создана CARIAD — отдельная компания с тысячами инженеров, лабораториями, офисами в Германии, США и Китае. На неё возлагались надежды стать "сердцем цифрового Volkswagen".

Но вскоре выяснилось, что реальность далека от планов. Программное обеспечение отставало от графика, автомобили не успевали к выпуску, а финансовые потери росли. За два года убытки CARIAD достигли 3,4 млрд евро, а в 2024 году прогнозируется ещё минус 2,4 млрд.

"Мы пересматриваем структуру CARIAD, чтобы сосредоточиться на ключевых направлениях и работать эффективнее", — отметил глава Volkswagen Group Оливер Блуме.

Новый курс: не конкурировать, а сотрудничать

После смены руководства в 2022 году Volkswagen сделал ставку на гибкость и партнёрство. Вместо того чтобы разрабатывать всё с нуля, компания теперь интегрирует внешние решения и создаёт экосистему из технологических партнёров.

В Китае концерн активно сотрудничает с технологическими гигантами Xpeng и Horizon Robotics. Вместе они создают платформу CEA (China Electrical Architecture) для электромобилей, разрабатывают системы помощи водителю и решения для автономного вождения. Этот шаг позволяет не только ускорить выход новых моделей, но и адаптировать их под требования местного рынка, где конкуренция особенно высока.

В США Volkswagen вложил более 5 млрд долларов в стартап Rivian. Совместная цель — разработка цифровых платформ и программного обеспечения для премиальных брендов концерна, таких как Audi и Porsche. Это позволит сократить издержки и ускорить внедрение инноваций, не тратя годы на собственные эксперименты.

Что станет с CARIAD

CARIAD больше не будет выступать как независимый разработчик. Её новая роль — координатор проектов, интегратор технологий партнёров в экосистему Volkswagen. По сути, компания превращается в "мозговой центр", который объединяет разработки разных поставщиков.

Ожидается, что численность персонала сократится примерно на треть. Оставшаяся команда сосредоточится на ключевых направлениях — автономном вождении, кибербезопасности, облачных сервисах и оптимизации цифровой архитектуры автомобилей.

По оценкам отраслевых аналитиков, такая реорганизация поможет концерну сэкономить до 1,5 млрд евро ежегодно и снизить риск задержек при выпуске новых моделей.

Сравнение подходов: "делать самому" против "делать вместе"

Модель Преимущества Недостатки Самостоятельная разработка (CARIAD 1.0) Полный контроль, собственная экосистема, защита данных Высокие расходы, задержки, кадровый дефицит Партнёрская модель (CARIAD 2.0) Быстрая интеграция технологий, снижение затрат, локализация решений Зависимость от партнёров, необходимость координации

Переход от полной автономии к коллаборациям — не просто экономическая мера. Это отражение глобального тренда: даже крупнейшие автопроизводители больше не пытаются быть IT-компаниями, а выстраивают партнёрства с технологическими игроками, которые уже обладают нужной экспертизой.

Как адаптироваться в эпоху цифрового авто: советы шаг за шагом

Следите за обновлениями софта. Новые системы теперь устанавливаются "по воздуху" (OTA), и пользователю важно вовремя принимать обновления. Используйте фирменные приложения. Приложения Volkswagen, Audi или Porsche теперь напрямую связаны с партнёрскими платформами, что позволяет управлять зарядкой, климатом и навигацией дистанционно. Выбирайте комплектацию с поддержкой новых сервисов. При покупке электромобиля обращайте внимание, поддерживает ли он архитектуру CEA или решения Rivian. Это повлияет на совместимость и будущие обновления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка строить собственную IT-империю без достаточного опыта.

Последствие: убытки, задержки, потеря конкурентоспособности.

Альтернатива: открытая экосистема с внешними партнёрами — путь, который выбрали BMW (с Qualcomm) и Mercedes (с Nvidia).

Ошибка: игнорирование локальных особенностей рынка, особенно китайского.

Последствие: снижение продаж, отставание от местных брендов.

Альтернатива: партнёрство с Xpeng и Horizon позволило Volkswagen вернуть доверие китайских покупателей.

А что если бы Volkswagen не изменил стратегию?

Если бы концерн продолжил прежний курс, компания рисковала бы потерять позиции на ключевых рынках. В мире, где Tesla и BYD обновляют автомобили каждые несколько месяцев, зависание с недоработанным софтом означало бы технологическое отставание на годы.

Кроме того, собственная разработка требовала бы колоссальных инвестиций — свыше 10 млрд евро до 2030 года. Для концерна, который параллельно развивает электромобили и сокращает выбросы CO₂, это оказалось слишком дорого.

FAQ

— Что будет с уже созданными платформами CARIAD?

Они останутся основой для будущих моделей, но будут дорабатываться совместно с внешними партнёрами.

— Как это повлияет на автомобили Volkswagen?

Новые модели получат более надёжное и современное программное обеспечение, а пользователи — стабильные обновления и улучшенные функции помощи водителю.

— Это конец амбиций в IT?

Нет. Volkswagen не отказывается от цифровизации, а просто меняет стратегию: теперь цель — не собственная ОС, а мощная сеть партнёров.

Мифы и правда

Миф: Volkswagen "сдался" и отказался от технологий.

Правда: компания просто сменила стратегию — теперь она не создаёт всё сама, а объединяет лучших игроков рынка.

Миф: Партнёрство с китайцами — признак слабости.

Правда: Китай — крупнейший авторынок мира, и адаптация под него — рациональный шаг.

Миф: CARIAD будет закрыт.

Правда: компания остаётся, но с новым функционалом и меньшим штатом.

3 интересных факта

• Rivian, партнёр Volkswagen, создаёт платформы, которые уже используются в Amazon Delivery Van.

• Архитектура CEA от Xpeng может стать стандартом для будущих электромобилей VW в Азии.

• В 2025 году Volkswagen представит новую стратегию по "облачным" сервисам, где CARIAD станет ключевым координатором.

Исторический контекст

Переход от механики к цифре — не новость. Когда-то автопроизводители боролись за качество сборки и надёжность моторов, теперь — за скорость загрузки интерфейса и плавность работы ассистентов. Путь Volkswagen от "железа" к "облаку" символизирует трансформацию всей индустрии: автомобиль становится частью цифровой экосистемы, где софт важнее лошадиных сил.