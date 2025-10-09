Империя софта треснула по швам: как Volkswagen отказался от мечты стать цифровым гигантом
Когда-то амбициозный проект Volkswagen по созданию полностью собственной программной платформы для автомобилей казался прорывом. Однако спустя несколько лет концерн столкнулся с реальностью: разработка софта оказалась слишком дорогой и сложной, а дочерняя структура CARIAD — глубоко убыточной. Теперь компания меняет стратегию и передаёт часть функций внешним партнёрам.
Как рухнула мечта о "программно-определяемом автомобиле"
В 2019 году тогдашний глава концерна Герберт Дисс провозгласил новую эпоху для Volkswagen. По его замыслу, автомобили должны были стать "смартфонами на колёсах" с собственной операционной системой, напоминающей Android. План был амбициозным: довести долю собственного софта в автомобилях до 60% к 2025 году, создать единую платформу, объединяющую электромобили, мультимедийные системы, навигацию и функции автономного вождения.
Для этого и была создана CARIAD — отдельная компания с тысячами инженеров, лабораториями, офисами в Германии, США и Китае. На неё возлагались надежды стать "сердцем цифрового Volkswagen".
Но вскоре выяснилось, что реальность далека от планов. Программное обеспечение отставало от графика, автомобили не успевали к выпуску, а финансовые потери росли. За два года убытки CARIAD достигли 3,4 млрд евро, а в 2024 году прогнозируется ещё минус 2,4 млрд.
"Мы пересматриваем структуру CARIAD, чтобы сосредоточиться на ключевых направлениях и работать эффективнее", — отметил глава Volkswagen Group Оливер Блуме.
Новый курс: не конкурировать, а сотрудничать
После смены руководства в 2022 году Volkswagen сделал ставку на гибкость и партнёрство. Вместо того чтобы разрабатывать всё с нуля, компания теперь интегрирует внешние решения и создаёт экосистему из технологических партнёров.
В Китае концерн активно сотрудничает с технологическими гигантами Xpeng и Horizon Robotics. Вместе они создают платформу CEA (China Electrical Architecture) для электромобилей, разрабатывают системы помощи водителю и решения для автономного вождения. Этот шаг позволяет не только ускорить выход новых моделей, но и адаптировать их под требования местного рынка, где конкуренция особенно высока.
В США Volkswagen вложил более 5 млрд долларов в стартап Rivian. Совместная цель — разработка цифровых платформ и программного обеспечения для премиальных брендов концерна, таких как Audi и Porsche. Это позволит сократить издержки и ускорить внедрение инноваций, не тратя годы на собственные эксперименты.
Что станет с CARIAD
CARIAD больше не будет выступать как независимый разработчик. Её новая роль — координатор проектов, интегратор технологий партнёров в экосистему Volkswagen. По сути, компания превращается в "мозговой центр", который объединяет разработки разных поставщиков.
Ожидается, что численность персонала сократится примерно на треть. Оставшаяся команда сосредоточится на ключевых направлениях — автономном вождении, кибербезопасности, облачных сервисах и оптимизации цифровой архитектуры автомобилей.
По оценкам отраслевых аналитиков, такая реорганизация поможет концерну сэкономить до 1,5 млрд евро ежегодно и снизить риск задержек при выпуске новых моделей.
Сравнение подходов: "делать самому" против "делать вместе"
|Модель
|Преимущества
|Недостатки
|Самостоятельная разработка (CARIAD 1.0)
|Полный контроль, собственная экосистема, защита данных
|Высокие расходы, задержки, кадровый дефицит
|Партнёрская модель (CARIAD 2.0)
|Быстрая интеграция технологий, снижение затрат, локализация решений
|Зависимость от партнёров, необходимость координации
Переход от полной автономии к коллаборациям — не просто экономическая мера. Это отражение глобального тренда: даже крупнейшие автопроизводители больше не пытаются быть IT-компаниями, а выстраивают партнёрства с технологическими игроками, которые уже обладают нужной экспертизой.
Как адаптироваться в эпоху цифрового авто: советы шаг за шагом
-
Следите за обновлениями софта. Новые системы теперь устанавливаются "по воздуху" (OTA), и пользователю важно вовремя принимать обновления.
-
Используйте фирменные приложения. Приложения Volkswagen, Audi или Porsche теперь напрямую связаны с партнёрскими платформами, что позволяет управлять зарядкой, климатом и навигацией дистанционно.
-
Выбирайте комплектацию с поддержкой новых сервисов. При покупке электромобиля обращайте внимание, поддерживает ли он архитектуру CEA или решения Rivian. Это повлияет на совместимость и будущие обновления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка строить собственную IT-империю без достаточного опыта.
Последствие: убытки, задержки, потеря конкурентоспособности.
Альтернатива: открытая экосистема с внешними партнёрами — путь, который выбрали BMW (с Qualcomm) и Mercedes (с Nvidia).
-
Ошибка: игнорирование локальных особенностей рынка, особенно китайского.
Последствие: снижение продаж, отставание от местных брендов.
Альтернатива: партнёрство с Xpeng и Horizon позволило Volkswagen вернуть доверие китайских покупателей.
А что если бы Volkswagen не изменил стратегию?
Если бы концерн продолжил прежний курс, компания рисковала бы потерять позиции на ключевых рынках. В мире, где Tesla и BYD обновляют автомобили каждые несколько месяцев, зависание с недоработанным софтом означало бы технологическое отставание на годы.
Кроме того, собственная разработка требовала бы колоссальных инвестиций — свыше 10 млрд евро до 2030 года. Для концерна, который параллельно развивает электромобили и сокращает выбросы CO₂, это оказалось слишком дорого.
FAQ
— Что будет с уже созданными платформами CARIAD?
Они останутся основой для будущих моделей, но будут дорабатываться совместно с внешними партнёрами.
— Как это повлияет на автомобили Volkswagen?
Новые модели получат более надёжное и современное программное обеспечение, а пользователи — стабильные обновления и улучшенные функции помощи водителю.
— Это конец амбиций в IT?
Нет. Volkswagen не отказывается от цифровизации, а просто меняет стратегию: теперь цель — не собственная ОС, а мощная сеть партнёров.
Мифы и правда
Миф: Volkswagen "сдался" и отказался от технологий.
Правда: компания просто сменила стратегию — теперь она не создаёт всё сама, а объединяет лучших игроков рынка.
Миф: Партнёрство с китайцами — признак слабости.
Правда: Китай — крупнейший авторынок мира, и адаптация под него — рациональный шаг.
Миф: CARIAD будет закрыт.
Правда: компания остаётся, но с новым функционалом и меньшим штатом.
3 интересных факта
• Rivian, партнёр Volkswagen, создаёт платформы, которые уже используются в Amazon Delivery Van.
• Архитектура CEA от Xpeng может стать стандартом для будущих электромобилей VW в Азии.
• В 2025 году Volkswagen представит новую стратегию по "облачным" сервисам, где CARIAD станет ключевым координатором.
Исторический контекст
Переход от механики к цифре — не новость. Когда-то автопроизводители боролись за качество сборки и надёжность моторов, теперь — за скорость загрузки интерфейса и плавность работы ассистентов. Путь Volkswagen от "железа" к "облаку" символизирует трансформацию всей индустрии: автомобиль становится частью цифровой экосистемы, где софт важнее лошадиных сил.
