© Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:13

Конкуренты десятилетиями, а теперь союзники: автолюбители не верят в новости о Mercedes и BMW

Mercedes-Benz откажется от производства четырёхцилиндровых моторов и перейдёт на двигатели BMW

Европейский автопром переживает не лучшие времена, и именно это подталкивает крупнейших игроков к неожиданным шагам. По данным немецкой прессы, Mercedes-Benz и BMW, многолетние соперники на рынке, готовятся к сотрудничеству, которое ещё недавно показалось бы немыслимым: моторы BMW могут прописаться под капотами автомобилей Mercedes.

Переговоры на высоком уровне

Журнал Manager Magazin сообщил со ссылкой на источник в руководстве Mercedes-Benz, что компании уже достигли "высокого уровня понимания и планирования". Переговоры идут в активной фазе, и до конца текущего года стороны могут официально объявить о сделке. Первые серийные Mercedes с двигателями BMW ожидаются в 2027 году.

Почему это стало возможным

Финансовые трудности Mercedes-Benz во многом объясняют столь неожиданный поворот. Во втором квартале этого года прибыль концерна рухнула с 3,06 млрд евро до 0,96 млрд. На падение повлияли не только слабые продажи, но и огромные инвестиции в электромобили, которые отвлекли ресурсы от разработки новых ДВС.

Неудивительно, что сегодня Mercedes-Benz CLA уже оснащается 1,5-литровым турбомотором от Geely, выпускаемым в Китае. Но теперь под вопросом оказалось будущее всех четырёхцилиндровых двигателей марки.

Новая стратегия Mercedes-Benz

По плану концерн намерен оставить в разработке и производстве лишь шести- и восьмицилиндровые моторы. А двухлитровые "турбочетвёрки" будут закупаться у BMW. Это решение позволит Mercedes сократить расходы, полностью отказавшись от собственного производства "четвёрок".

BMW, в свою очередь, выиграет от расширения объёмов производства, что даст дополнительную прибыль. При этом выбор именно европейского партнёра, а не китайского Geely, снижает риски давления на американском рынке и помогает сохранить имидж Mercedes на высоком уровне.

