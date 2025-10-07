Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Покраска автомобиля в автосервисе
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Производство стояло, пока сохла краска — и Форд придумал, как всех обогнать

Эксперты отрасли: водные краски снизили токсичность и ускорили сушку авто

Технологии окраски автомобилей прошли путь от простых и токсичных смесей до инновационных, экологичных и "умных" покрытий, которые способны отражать солнечные лучи и сохранять температуру салона. То, что когда-то начиналось с единственного варианта чёрной краски для модели Ford T, сегодня превратилось в целую индустрию высокотехнологичных материалов и сложных процессов.

От чёрной краски к цветной палитре будущего

Когда Генри Форд представил легендарную модель T, выбор цвета не обсуждался: автомобиль можно было покрасить в любой цвет, при условии, что этот цвет будет чёрным. Причина была проста — чёрная краска быстрее сохла и стоила дешевле. В начале XX века производители не могли позволить себе медленные процессы, поэтому выбор был исключительно практичным.

Со временем ситуация изменилась. Появились новые материалы, улучшились методы нанесения, и производители начали искать способы сделать покрытие не только долговечным, но и красивым. Сегодня, например, компания Nissan экспериментирует с красками, которые способны отражать инфракрасное излучение и тем самым охлаждать кузов автомобиля на солнце.

Переход от растворителей к воде

До 1980-х годов большинство автозаводов использовали краски на основе растворителей. Они обеспечивали насыщенные цвета и прочность покрытия, но имели серьёзный недостаток — при их нанесении выделялись летучие органические соединения (ЛОС), вредные для атмосферы и здоровья работников. Когда Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ужесточило нормы, отрасли пришлось искать альтернативу.

Добавление воды в состав базового покрытия стало революцией. Водные краски не только снизили уровень токсичных выбросов, но и подарили автомобилям характерный металлический блеск, который особенно полюбился автолюбителям.

"Вместо того, чтобы наносить один слой краски, ждать, пока он высохнет, затем наносить ещё один, ждать, пока он высохнет, и, в зависимости от типа краски, наносить четыре, пять, шесть слоёв, с Cromax Pro нужно наносить полтора слоя", — отметил бренд-менеджер DuPont Refinish Гарри Кристман.

Эта технология сократила время производства и снизила расход материалов, что сделало процесс более экономичным и безопасным.

Что на самом деле означает "краска на водной основе"

Название может ввести в заблуждение. Водная краска — это не полностью водный состав. Лаки и герметики по-прежнему создаются на основе растворителей. Водой заменяется только базовый слой, отвечающий за цвет. После нанесения он может казаться тусклым или неправильным, но по мере высыхания проявляется настоящий оттенок — зачастую более яркий и насыщенный, чем у старых составов.

Сравнение типов автомобильных красок

Параметр Растворительная краска Водная краска
Основной компонент Органический растворитель Вода
Уровень выбросов ЛОС Высокий Низкий
Время высыхания Дольше Быстрее при низкой влажности
Стойкость к погоде Хорошая Отличная
Безопасность для окружающей среды Низкая Высокая

Как наносить водную краску: пошагово

  1. Подготовка поверхности. Кузов тщательно очищают и обезжиривают, чтобы не осталось частиц пыли.

  2. Грунтовка. Наносится первый слой для сцепления краски с металлом.

  3. Базовый слой. Распыляется равномерно, с учётом условий влажности.

  4. Сушка. Важно не допустить слишком быстрого испарения воды, иначе цвет будет неравномерным.

  5. Лак. Финишное покрытие, которое придаёт блеск и защищает от царапин.

В современных малярных камерах используется контроль климата — специальные осушители, фильтры и температурные датчики. Это позволяет добиться одинакового результата независимо от региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нанесение краски при слишком высокой температуре или низкой влажности.
    Последствие: появление разводов, неравномерного оттенка.
    Альтернатива: использовать краску, адаптированную под климат региона, например версии для сухого или влажного воздуха.

  • Ошибка: использование неподходящего лака.
    Последствие: потеря блеска и ускоренное старение покрытия.
    Альтернатива: применять совместимые лаки от того же производителя (например, системы BASF, PPG или Axalta).

А что если покраска выполняется в разном климате

На юго-западе США, где влажность минимальна, водные краски высыхают почти мгновенно, тогда как в Луизиане процесс может растянуться из-за 90% влажности воздуха. Поэтому производители выпускают несколько версий красок — для сухих и влажных условий. Это гарантирует стабильный результат, независимо от того, где проводится покраска — в Неваде или Флориде.

Плюсы и минусы водных красок

Плюсы Минусы
Экологичность и безопасность Чувствительность к условиям окружающей среды
Быстрая сушка Требуется контроль влажности
Насыщенные цвета и металлический блеск Более высокая цена по сравнению с растворителями
Меньше слоёв и расхода материала Необходимость профессионального оборудования

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать краску для автомобиля?
Выбор зависит от модели, условий эксплуатации и бюджета. Для современных автомобилей с металлическим кузовом чаще применяются водные системы.

Сколько стоит покраска авто водной краской?
Цена зависит от региона и марки краски, но в среднем на 10-20% выше, чем у растворительных аналогов, из-за более дорогого оборудования и материалов.

Можно ли наносить водную краску самостоятельно?
Да, но только при наличии окрасочной камеры с контролем влажности и температуры. В противном случае велик риск дефектов.

Мифы и правда

Миф: Водная краска нестойкая и быстро выцветает.
Правда: Современные составы устойчивы к ультрафиолету и погодным воздействиям. Срок службы покрытия — до 10 лет и более.

Миф: Она подходит только для новых автомобилей.
Правда: Её можно использовать и при частичном ремонте старого покрытия.

Миф: Водные краски сложны в нанесении.
Правда: При правильной подготовке поверхности и настройке оборудования процесс даже проще, чем у растворительных аналогов.

Три интересных факта

  1. Первые эксперименты с водными красками начались в Европе в 1960-х годах, но массовое внедрение состоялось лишь через 30 лет.

  2. Некоторые японские автопроизводители используют краски, которые "самозалечиваются" при мелких царапинах.

  3. Водные покрытия стали стандартом на всех автозаводах ЕС с 2010 года благодаря строгим экологическим нормам.

Исторический контекст

  1. 1908 год: Генри Форд запускает модель T, доступную только в чёрном цвете.

  2. 1950-е: Появление первых металлизированных красок.

  3. 1980-е: EPA ограничивает использование растворителей.

  4. 2000-е: Массовый переход на водные системы.

  5. 2020-е: Разработка отражающих и "умных" покрытий, регулирующих температуру кузова.

