© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:18

2035 год — конец для ДВС: как автопроизводители готовятся к жестким переменам

Европейский Союз планирует ввести запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания на территории континента к 2035 году. Это решение, несмотря на свою решимость, продолжает вызывать споры в автомобильной отрасли, привлекая внимание как экологов, так и крупных производителей. Однако, за кулисами борьбы за будущее планеты, стоит не только забота о климате, но и борьба за рыночные позиции, прибыль и выживание.

Некоторые руководители автокомпаний обеспокоены последствиями такого шага. Например, генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус высказывается против намеченной даты, утверждая, что запрет 2035 года может поставить европейскую автомобильную промышленность в крайне невыгодное положение. Его мнение поддерживает ряд других крупных игроков отрасли, которые продолжают лоббировать отсрочку или даже отмену запрета, чтобы сохранить свои позиции на рынке.

Тем не менее, у этой проблемы есть и другая сторона. Глава европейского подразделения Kia Марк Хедрих заявил, что компания уже готовится к переходу на электромобили и намерена полностью соответствовать новым требованиям к 2035 году. Он подчеркнул, что если запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания будет отменён или отложен, это может поставить в невыгодное положение бренды, которые инвестировали значительные средства в будущее, придерживаясь новых экологических стандартов.

"Мы готовим лавину электромобилей, и если нам внезапно придётся прекратить их выпуск, мы потеряем целое состояние", — пояснил Хедрих.

Кроме того, Хедрих напомнил о позиции Каллениуса, который ещё несколько лет назад заявлял, что к 2030 году на европейских дорогах будут продаваться исключительно электромобили.

"В отличие от других производителей, мы никогда не говорили, что прекратим продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2028 или 2030 году", — отметил глава Kia.

Он также подчеркнул, что компания осознаёт переходный характер ситуации и готова сохранять традиционные технологии, пока они остаются востребованными на рынке.

Так или иначе, вопрос о будущем автомобильной индустрии в Европе остаётся открытым. А с ним связаны не только вопросы экологии, но и серьёзные экономические вызовы для производителей, инвестирующих в новые технологии.

