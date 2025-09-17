Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:19

Когда дилерский центр знает, о чём ты думаешь: как ИИ превращает покупку машины в психологический тест

В Детройте обсудили будущее автопрома: электрокары, ИИ и консолидацию дилеров

Автомобильная отрасль переживает сразу несколько параллельных трансформаций: спор о будущем электромобилей, активное внедрение искусственного интеллекта и рост консолидации среди дилеров. Эти тенденции стали центральной темой Всемирного конгресса автомобильных новостей в Детройте, где своё видение представили руководители крупнейших игроков рынка.

Электромобили: рост с оговорками

Продажи электрокаров за последние годы выросли, но далеко не в тех масштабах, на которые рассчитывали автоконцерны. Летом наблюдался всплеск интереса: покупатели спешили приобрести электромобиль, пока действовала федеральная налоговая льгота в размере 7500 долларов. Её действие закончилось в сентябре, и теперь будущее спроса вызывает горячие дискуссии.

Глава Дэвид Халт из Asbury Automotive Group отметил, что многие потребители не готовы к радикальному переходу.

"Налоговый вычет был преимуществом. Но если у человека нет дома и доступа к зарядке, а технологии пока далеки от совершенства, решение даётся непросто", — сказал Халт.

По его мнению, власти США слишком торопили производителей и не обеспечили нужной инфраструктуры.

В то же время Brian Traugott из Dave Cantin Group настроен более оптимистично. Он считает, что электромобили и гибриды останутся частью рынка, а вложения дилеров в зарядные станции и обучение персонала — оправданы, несмотря на свёртывание федеральных программ при администрации Трампа.

Сравнение позиций по электромобилям

Эксперт Оценка перспектив Основной аргумент
Дэвид Халт, Asbury Скепсис Нет инфраструктуры и зрелых технологий
Брайан Трауготт, Dave Cantin Group Умеренный оптимизм Инвестиции работают как долгосрочная защита бизнеса

Искусственный интеллект: от идеи до практики

Если тема электрокаров вызывает споры, то относительно ИИ в отрасли наблюдается редкое единодушие.

Халт рассказал, что его компания внедрила сервис наподобие "трекера пиццы": клиент, оставляя машину на обслуживание, получает уведомления о каждом этапе ремонта с визуализацией и возможностью общаться с мастером через чат.

Результат оказался впечатляющим: за четыре месяца количество онлайн-записей выросло с 5 тысяч до более чем 34 тысяч в неделю.

"Конверсия растёт, технологии совершенствуются, а мы видим реальный эффект в сервисе", — подчеркнул Халт.

ИИ также помогает Asbury прогнозировать мотивацию покупателей, анализируя тон сообщений, принимать звонки в любое время и обновлять складские остатки.

Dave Cantin Group пошла своим путём: компания внедрила систему Jump IQ для оценки работы дилерских центров и их обучения. По словам Трауготта, это открывает новые возможности для роста и повышения прибыли.

Советы шаг за шагом: внедрение ИИ в дилерский бизнес

  1. Начните с сервисных процессов: информирование клиентов, онлайн-записи, поддержка чатов.

  2. Используйте ИИ для аналитики: прогноз спроса, выявление настроений покупателей.

  3. Внедрите инструменты для обучения персонала и оценки эффективности работы центров.

  4. Постепенно автоматизируйте склад и логистику.

  5. Контролируйте результат: ИИ требует адаптации, а не слепого доверия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать проверку данных ИИ.

  • Последствие: Некорректные рекомендации, потеря доверия.

  • Альтернатива: использовать комбинированные проверки людьми и системами контроля.

  • Ошибка: Сокращать персонал слишком быстро.

  • Последствие: падение качества сервиса.

  • Альтернатива: внедрять гибридный формат, совмещая ИИ и специалистов.

  • Ошибка: Вкладывать только в электрокары.

  • Последствие: риск убытков при низком спросе.

  • Альтернатива: диверсификация — гибриды, бензиновые авто, сервисы.

А что если…

А что если ИИ станет обязательным стандартом для всех дилеров? Вероятно, это приведёт к полной перестройке рынка: от автоматизированных шоурумов до бесконтактных сделок. Но потребительский опыт при этом может стать более холодным, если компании забудут о человеческом факторе.

Плюсы и минусы ИИ для дилеров

Плюсы Минусы
Автоматизация процессов и снижение затрат Риск переоценки возможностей ИИ
Рост конверсии и прибыли Вероятность ошибок алгоритмов
Повышение удобства для клиентов Уменьшение числа рабочих мест

Консолидация: новая реальность

Слияния и поглощения стали привычным явлением. Asbury Automotive Group купила The Herb Chambers Companies за 1,45 млрд долларов, а Dave Cantin Group участвовала в сделках на Флориде.

По данным NADA, число владельцев с 1-5 дилерскими центрами снижается: в 2015 году их было почти 95%, в 2024 году — уже 91%.

"Семейные дилерские центры остаются важной частью отрасли, но всё чаще их наследие переходит крупным группам", — отметил Трауготт.

Слияния позволяют расширять спектр услуг: мобильный сервис, ремонт после ДТП, мойка и страховые продукты. Это делает крупные группы более привлекательными для клиентов.

FAQ

Как выбрать дилера в условиях консолидации?
Смотрите на доступность сервисов: онлайн-запись, мобильный сервис, программы лояльности.

Сколько стоит внедрение ИИ?
От десятков тысяч долларов за готовые решения до миллионов при создании собственных систем.

Что лучше для дилера: вложиться в электромобили или ИИ?
Краткосрочно — ИИ даёт больший возврат инвестиций. Долгосрочно разумнее сочетать оба направления.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили полностью вытеснят ДВС к 2030 году.

  • Правда: переход будет постепенным, гибриды займут значимую долю.

  • Миф: ИИ избавит от необходимости в продавцах.

  • Правда: клиенты ценят живое общение и консультацию.

  • Миф: укрупнение дилеров плохо для покупателей.

  • Правда: крупные сети часто дают больше сервисов и скидок.

3 интересных факта

• Asbury Automotive за последние годы вложила миллионы в цифровизацию сервисных процессов.
• Dave Cantin Group оценивает эффективность работы дилеров по сотням показателей, включая обратную связь клиентов.
• В США за последние 10 лет число независимых владельцев дилеров сократилось на 3,5%.

Исторический контекст

  1. 2010-е: первые серьёзные государственные программы по электромобилям в США.

  2. 2020-2023: взрывной рост ИИ в маркетинге и клиентском сервисе.

  3. 2024-2025: консолидация дилеров ускорилась, появились сделки на миллиарды долларов.

Итог

Будущее автомобильной отрасли формируется на пересечении трёх трендов: осторожного перехода к электрокарам, активного внедрения искусственного интеллекта и укрупнения дилерских центров. Те компании, которые сумеют объединить все эти направления, получат устойчивые конкурентные преимущества и лояльность клиентов.

