Европейские автобренды на грани — привычные правила больше не работают

За яркими презентациями и светом прожекторов Мюнхенского автосалона скрывается тревожная реальность. Европейские автопроизводители всё чаще признают: эпоха бесконечного роста подошла к концу.

Китайский рынок ломает привычные правила

Падение цен и прибыли в Китае, вялый спрос в Европе и американские тарифы вынуждают компании пересматривать стратегии. Главный вызов — удержаться на плаву в условиях перестройки глобального рынка.

"Праздник, который мы праздновали в автомобильной промышленности на протяжении десятилетий, в его нынешнем виде закончился", — заявил председатель совета директоров Volkswagen и Porsche AG Оливер Блюм.

Он подчеркнул, что теперь компании необходимо менять направление и искать новые пути развития.

Конкуренция и электрификация

Особое давление создают планы перехода на электромобили. Европа требует полного отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, а китайские бренды уже выходят вперёд благодаря более доступным моделям.

Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Renault на выставке в Мюнхене показали весь спектр решений: от бюджетных электромобилей до люксовых внедорожников.

По оценкам McKinsey, к 2032 году европейские производители представят около 350 новых моделей электрокаров. Но немецкие компании всё ещё сомневаются в реалистичности сроков и боятся отставания от гибких китайских конкурентов.

"Ближайшие годы, безусловно, станут решающими", — отметил партнёр McKinsey Патрик Шауфус.

По его словам, успех зависит от скорости и эффективности разработки.

Жёсткая ценовая война

Проблемы наиболее заметны в Китае. Продажи Porsche там сократились почти на 28% за полгода. Компания пересматривает дилерскую сеть, а её руководитель Оливер Блюм уже отказался от долгосрочной цели по 20% марже.

"(Китайского) рынка предметов роскоши больше не существует", — добавил Блюм, отметив, что ставка теперь делается на США и тамошние меры поддержки.

BMW делает ставку на новую модель iX3, которая выйдет в 2026 году. По словам главы продаж Йохена Голлера, компания внимательно следит за "жестокой ценовой войной" и будет корректировать стоимость автомобиля.

Mercedes-Benz планирует к 2027 году запустить 40 новых моделей, включая электрический GLC, и параллельно урезает расходы на миллиарды евро. Генеральный директор Ола Каэллениус ожидает, что напряжённая конкуренция в Китае сохранится.

Renault, ушедшая с китайского рынка пять лет назад, делает ставку на более дешёвые аккумуляторы и ускорение разработки.

"Наши китайские конкуренты — лучшие в своей категории, мы взяли их за образец", — заявил генеральный директор Франсуа Прово.

Новая реальность

Европейские бренды оказываются в ситуации, когда привычные правила больше не работают. Чтобы удержаться на рынке, им приходится одновременно инвестировать в новые технологии, сокращать издержки и подстраиваться под изменившиеся предпочтения покупателей.

Будущее отрасли станет проверкой на выносливость, где выигрывать будут не самые громкие имена, а те, кто быстрее приспособится к новым реалиям.