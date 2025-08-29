Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль будущего
Автомобиль будущего
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:50

Цифровой двойник машины: как искусственный интеллект предсказывает твои желания

От подписок на опции до цифровых двойников: как новые технологии делают автомобиль умным

Современные автомобили — это не просто машины для передвижения, а "умные устройства", которые умеют предугадывать желания владельца и адаптироваться под его стиль жизни. Технологии, меняющие автомобильную индустрию, становятся основой для создания персонализированных и удобных транспортных решений.

1. Цифровые двойники: индивидуальность в каждом автомобиле

Цифровые двойники автомобилей — это настоящая революция в персонализации. Например, Mercedes-Benz использует систему, которая анализирует более 800 параметров взаимодействия водителя с машиной. От стиля вождения до положения ног на подставке. Эти данные собираются и обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, который формирует индивидуальный поведенческий профиль водителя.

Что это даёт? Автомобиль может предсказать, когда вам захочется сделать перерыв, заранее подготавливая комфортные условия. Система автоматически адаптирует подвеску под тип дороги и манеру вождения, а также следит за состоянием тормозной системы.

2. Автопилоты нового уровня: будущее безопасности на дорогах

Современные автопилоты, такие как системы от Tesla и Mercedes, используют мультимодальные данные для предсказания поведения пешеходов и других участников движения. В отличие от старых систем, которые распознают лишь объекты, новые решения учитывают не только визуальные данные, но и контекст (например, пешеходный переход или остановка общественного транспорта).

Как это помогает? Система заранее готовится к опасным ситуациям, минимизируя риски аварий. Автопилот также оптимизирует маршрут с учётом погодных условий, рельефа и загруженности зарядных станций, что особенно полезно для электромобилей.

3. Цифровые идентификаторы: машина, которая знает тебя

В китайских электромобилях NIO профиль водителя включает не только настройки интерьера, но и параметры безопасности. Например, система помощи новичкам будет работать активнее, а для опытных водителей — более сдержанно.

Что это даёт? Такой подход значительно улучшает взаимодействие с автомобилем, позволяя системе адаптироваться под опыт и предпочтения владельца. А синхронизация с экосистемой умного дома позволяет, например, заранее настроить кондиционер в доме на нужную температуру.

4. Обновления по воздуху (OTA): когда машина становится "живым" организмом

Обновления по воздуху (OTA) стали не просто удобством, а необходимостью. Изначально обновления касались мультимедийных систем, но теперь через интернет можно обновить даже критически важные компоненты автомобиля.

Что это даёт? Tesla уже оптимизировала систему рекуперативного торможения, увеличив запас хода на 5-7%. BMW теперь удалённо калибрует датчики парковки без необходимости в визите в сервис. Также появились дифференцированные обновления: покупка пакетов для улучшения навигации или автопилота.

5. Подписка на опции: гибкость и персонализация сервиса

Подписки на автомобильные функции — новая бизнес-модель, которая революционизирует подход к владению машиной. Помимо доступа к дополнительной мощности двигателя, появилось множество инновационных предложений, таких как:

Подписка на "умное" страхование, где тариф зависит от стиля вождения.
Система "виртуальный механик", которая отслеживает состояние автомобиля и предлагает оптимальные сроки для обслуживания.
В сфере электромобилей — Battery as a Service с гибкими тарифами, позволяющая брать аккумуляторы с разной ёмкостью в зависимости от потребностей поездки.

Что это даёт? Автомобиль становится не только средством передвижения, но и инструментом для управления своими затратами и энергией, с возможностью выбирать нужные функции и тарифы.

Выводы

Цифровая трансформация в автомобильной индустрии меняет саму концепцию владения машиной. Машина уже не просто транспорт, а персональный ассистент, который помогает в повседневной жизни и даже может зарабатывать деньги для владельца.

Эти технологии уже активно внедряются, и, возможно, через несколько лет вы не сможете представить себе автомобиль без интеграции с умными экосистемами и персонализированными функциями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали опасные ПФАС в воде рядом с автомойками сегодня в 9:22

Всего одна мойка — и в организм может попасть то, от чего не удастся избавиться годами

Обычная автомойка может оставить след не только на машине, но и в здоровье целых сообществ. Учёные предупреждают: «вечные химикаты» не прощают легкомыслия.

Читать полностью » Эксперты автошкол назвали лучшие автомобили для начинающих водителей сегодня в 9:00

Какая машина убережёт новичка от разорения: список доступных моделей

Новичкам за рулём советуют избегать дорогих машин и выбирать простые модели. Почему Kia Rio и Renault Logan лучше, чем люксовые авто?

Читать полностью » Инструкторы по вождению назвали главные ошибки при использовании ручного тормоза сегодня в 8:55

Эти ошибки убивают ручник уже к 100 тысячам пробега — ремонт влетит в копеечку

Четыре главные ошибки при использовании ручника, из-за которых стояночный тормоз выходит из строя раньше времени. Узнайте, как их избежать.

Читать полностью » Китайский электромобиль Leapmotor B10 выйдет на рынки Европы по цене от 29 900 евро сегодня в 8:36

Новый электромобиль Leapmotor сбивает с толку ценой: в Китае дешевле в два раза

Leapmotor готовит глобальную премьеру компактного электровнедорожника B10: до 600 км автономности, быстрая зарядка и цена от 29 900 евро.

Читать полностью » Tesla представит новый Model Y Performance с разгоном до 100 км/ч за 2,9 секунды сегодня в 7:51

Семейный кроссовер с нравом суперкара: Tesla готовит неожиданный сюрприз

Tesla готовит дебют Model Y Performance — кроссовера с мощностью 510 л.с., карбоновыми вставками и разгоном до 96 км/ч за 2,9 секунды.

Читать полностью » Глава Toyota Europe Харрисон: будущее транспорта зависит не только от электромобилей сегодня в 7:26

Гибриды, водород и ещё кое-что: стратегия Toyota сработала лучше всех

Toyota ставит на гибриды и многотехнологичность, пока конкуренты отказываются от планов по электрокарам. В Европе эта «осторожность» приносит успех.

Читать полностью » ГАИ напомнила о штрафе 500 рублей за нештатные багажники и другие доработки сегодня в 6:46

Удобство, за которое штрафуют: почему багажник на крыше может стать головной болью

Можно ли получить штраф за багажник на крыше? Разбираем, какие конструкции законны, когда грозит наказание и чем опасна перегрузка автомобиля.

Читать полностью » BYD начала поставки в Европу из Таиланда: почти тысяча электромобилей Dolphin минует новые пошлины ЕС сегодня в 6:22

Европа подняла пошлины — BYD нашла хитрый путь и обошла правила

BYD нашёл способ обойти европейские пошлины: автомобили из Таиланда с местными VIN уже направляются в Европу, а новые заводы готовятся к запуску.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи назвали киви суперфудом: в чём польза и как правильно его есть
Садоводство

В Камчатском крае дачники создают газоны без частой стрижки и полива
Еда

Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция
Питомцы

Выставки для беспородных собак: правила участия и требования
Красота и здоровье

Врач Мескина: прививка от гриппа снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений
Садоводство

Бесплатный свет для рассады: как использовать люминесцентные лампы для обильного урожая – советы эксперта
Культура и шоу-бизнес

У ИП Сергея Жукова налоговая задолженность более 1 млн рублей — данные PostNews
Туризм

Сезон дождей на Бали: почему туристы выигрывают от поездки в октябре–апреле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru