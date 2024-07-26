Июньский анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил, что наибольшей популярностью в эконом-сегменте пользуется Kia Rio. Автомобиль Kia Rio занимает первое место с ценой в 1,39 млн рублей, за ним следует Lada Granta за 701,3 тыс. рублей и Lada Vesta за 1,11 млн рублей. В списке также присутствуют Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Largus, Renault Duster, Lada Xray и Renault Logan.

Также отмечается, что в среднем ценовом классе лидером стала Toyota Camry, стоимость которой составляет в среднем 2,9 млн рублей. В премиальном же сегменте на первом месте BMW 5 Series с оценочной стоимостью в 4,14 млн рублей.

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