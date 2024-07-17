В России возможны проблемы с поставками автомобилей и комплектующих из Китая из-за страха Китая перед вторичными западными санкциями. Это уже приводит к заморозке платежей и трудностям с оплатой за детали, сообщает Вечерняя Москва.

Некоторые компании прекращают сотрудничество.

Тем не менее, эксперт Петр Баканов предположил, что китайские фирмы смогут обойти санкции, ребрендируя свои продукты под другими именами, чтобы продолжить работу на российском рынке. При этом логистические сложности увеличат стоимость автомобилей и комплектующих для конечных потребителей.

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