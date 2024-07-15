Автоэксперт Дмитрий Рогов рассказал о выгодном ввозе в Россию подержанных автомобилей из-за рубежа. Особенно популярны европейские бренды такие как BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также корейские кроссоверы марок Hyundai и Kia, сообщает Газета.Ру.

Преимущественно россияне предпочитают заказывать немецкие машины и кроссоверы, хотя в списке популярных моделей есть и седаны, например, BMW 3 Series и 5 Series, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class. В случае с Кореей, ввозят машины с небольшим пробегом (50-60 тыс. км) и возрастом в 3-4 года, при этом стартовый бюджет на такую покупку составляет около 2 млн рублей "под ключ" в Москве.

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