Проведите проверку уже сейчас: автомобильный эксперт указал на основные ошибки в эксплуатации кондиционера в машине

Автоэксперт Константинов: загрязненный радиатор может привести к поломке кондиционера

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов указал на три основные ошибки в эксплуатации автомобильных кондиционеров, которые могут привести к их поломке, особенно в жаркую погоду, сообщает Газета.Ру.

Загрязненный радиатор: накопление пыли и грязи на радиаторе мешает эффективному охлаждению, что может привести к перегреву и выходу из строя компрессора.

Недостаток фреона: утечка фреона с течением времени нормальна, но игнорирование ежегодных проверок уровня фреона может привести к недостаточной эффективности охлаждения и перегреву кондиционера.

Неисправный вентилятор: поломка мотора или датчиков вентилятора может привести к слабой работе или отказу кондиционера.

Константинов также порекомендовал проводить ежегодные технические осмотры кондиционера и антибактериальную обработку системы вентиляции для предотвращения этих проблем.

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