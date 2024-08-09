Проведите проверку уже сейчас: автомобильный эксперт указал на основные ошибки в эксплуатации кондиционера в машине

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов указал на три основные ошибки в эксплуатации автомобильных кондиционеров, которые могут привести к их поломке, особенно в жаркую погоду, сообщает Газета.Ру.
Загрязненный радиатор: накопление пыли и грязи на радиаторе мешает эффективному охлаждению, что может привести к перегреву и выходу из строя компрессора.
Недостаток фреона: утечка фреона с течением времени нормальна, но игнорирование ежегодных проверок уровня фреона может привести к недостаточной эффективности охлаждения и перегреву кондиционера.
Неисправный вентилятор: поломка мотора или датчиков вентилятора может привести к слабой работе или отказу кондиционера.
Константинов также порекомендовал проводить ежегодные технические осмотры кондиционера и антибактериальную обработку системы вентиляции для предотвращения этих проблем.
Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Mette (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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