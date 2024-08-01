5 табу для автовладельцев в летний период

Чего ни в коем случае нельзя делать с автомобилем в летнюю пору

Лето — время активной эксплуатации автомобилей, когда большинство водителей ездит больше обычного. И хотя летняя езда кажется более легкой и беззаботной, чем зимняя, есть ряд особенностей и ограничений, которые необходимо учитывать, чтобы сохранить автомобиль в исправном состоянии. Рассмотрим 5 основных вещей, которые категорически нельзя делать с машиной в летнее время года.

1. Оставлять автомобиль на солнце с открытыми окнами

Даже непродолжительное пребывание машины на открытом солнце при закрытых окнах может привести к критическому перегреву салона. Это негативно сказывается на состоянии обивки, пластиковых деталей, а также приводит к ускоренному старению резиновых уплотнителей. Поэтому в жаркую погоду категорически нельзя оставлять автомобиль с открытыми окнами.

2. Ездить на предельных скоростях

Высокие скорости движения в летнее время оказывают дополнительные нагрузки на все узлы и агрегаты автомобиля. Трансмиссия, ходовая и двигатель работают в напряженном режиме, что ускоряет их износ. Кроме того, повышенные скорости увеличивают расход топлива и негативно сказываются на управляемости машины.

3. Ездить с загруженным салоном

Перевозка большого количества пассажиров или грузов в салоне автомобиля повышает нагрузку на двигатель, подвеску и рулевое управление. Это увеличивает расход топлива и износ ходовой части. Кроме того, тяжелый груз снижает устойчивость и управляемость машины, что особенно критично на высоких скоростях.

4. Игнорировать диагностику и плановое ТО

В летнее время, когда автомобиль эксплуатируется интенсивнее, крайне важно не пропускать плановые осмотры и техобслуживание. Несвоевременное выявление и устранение неисправностей может привести к более серьезным поломкам и непредвиденным расходам на ремонт.

5. Оставлять в салоне легковоспламеняющиеся предметы

Летняя жара — благоприятная среда для возгорания различных предметов, оставленных в салоне автомобиля. Зажигалки, спички, аэрозольные баллончики и т. п. могут стать причиной серьезного пожара. Поэтому категорически не рекомендуется оставлять в машине легковоспламеняющиеся предметы.