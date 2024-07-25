Автоэксперт Дмитрий Попов поделился рекомендациями по проверке масла в автомобиле. Он порекомендовал проверять уровень масла через три-пять минут после остановки двигателя, используя щуп, который нужно протереть и вставить обратно для точной оценки уровня масла, сообщает News.Ru.

Попов также подчеркнул важность обращения внимания на цвет и чистоту масла. Синий дым из выхлопной трубы может указывать на утечку масла. Он посоветовал создать регулярный алгоритм проверок, чтобы избежать проблем с маслом.

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