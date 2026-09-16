Заводы внедряют роботов, а людей все равно не хватает: где автоматизация дала сбой

Автоматизация производства не способна полностью заместить человека, так как современные технологии высвобождают лишь интеллектуальные кадры, не желающие идти к станку, пояснил эксперт по экономике и предпринимательству Николай Остарков. В беседе с NewsInfo специалист проанализировал причины кадрового голода в индустриальном секторе.

Ранее сообщалось, что автоматизация снижает общую потребность заводов в персонале, но не решает кадровую проблему, поскольку предприятиям требуется больше инженеров, техников и ИТ-специалистов с отраслевыми компетенциями. При этом таких кадров на рынке недостаточно.

При этом текущий дефицит многих профессий вынуждает предприятия менять стратегии поиска персонала.

По словам Остаркова, одним из главных заблуждений является вера в то, что цифровизация массово заменяет ручной труд роботами. В реальности автоматизация процессов, например внедрение станков с программным управлением, не приводит к увольнению токарей или фрезеровщиков, а лишь требует от них освоения новых навыков. Часто опытные мастера успешно работают в связке с молодыми программистами, где инженерные знания ветеранов дополняются цифровыми компетенциями молодежи.

"Цифровизация направлена на профессии, связанные с работой за компьютером. Она убирает с рынка лишние кадры программистов, не квалифицированных юристов, тех, кто раньше писал тексты. Но эти люди, которые освобождаются благодаря информационным технологиям, в сферу индустрии не пойдут", — подчеркнул Остарков.

Второй фундаментальной проблемой эксперт назвал разрушение советской системы подготовки кадров, когда существовала четкая цепочка обучения от училища до завода. Современная система профильного образования зачастую не успевает за меняющимися потребностями рынка. В связи с этим многие крупные предприятия самостоятельно решают проблему нехватки специалистов, создавая собственные учебные центры.

Не менее важным фактором остается конкуренция за трудовые ресурсы с сектором услуг. Простые профессии, такие как водитель такси или курьер в службах доставки, предлагают сопоставимый или даже более высокий доход при меньшем уровне ответственности и квалификации. Это создает ситуацию, когда промышленный кадровый дефицит становится хроническим из-за перетока людей в сферу логистики.

"Появились профессии, которые успешно конкурируют с индустриальным трудом. Курьер, таксист, доставщик — они получают очень неплохие деньги. Там, где оплата труда высокая, например у сварщиков, резкого дефицита нет, но возникает проблема локальности и невозможности быстро переместить людей в нужный регион", — отметил специалист.

Третьим препятствием для заводов является низкая территориальная мобильность населения, уверен эксперт. Часто специалисты требуются в конкретных локациях — от Дальнего Востока до небольших городов в Подмосковье, но инфраструктура для их переезда отсутствует.

"Мобильности нет. Нужна высокая зарплата, принципиально другая. В зарплату должны входить возможности для того, чтоб человек переехал на новое место, быстренько решал бытовые проблемы. У нас нет системы обеспечения мобильности передвижения рабочей силы по стране", — говорит эксперт.

В регионах, где активно ведется добыча угля или развиваются новые промзоны, вопрос обеспечения жильем и бытовыми условиями стоит острее, чем автоматизация линий. Для решения этой задачи субъекты федерации начали смещать приоритет на привлечение кадров, понимая, что люди стали более важным ресурсом, чем производственные площади.

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