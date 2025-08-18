Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:51

Одно движение ногой — и коробка уходит в аварийный режим: типичная ошибка новичков на АКПП

Инспектор ГИБДД назвал главную ошибку водителей при переходе с механики на автомат

Сегодня большинство будущих водителей выбирают автомобили с автоматической коробкой передач. Учиться на них проще, экзамены в автошколе сдаются легче, а сама езда кажется комфортнее. Но есть один нюанс: многие, имея опыт вождения "механики", переносят старые привычки на новые условия. И именно это становится источником неприятных ошибок.

Инспектор ГИБДД в беседе с порталом naavtotrasse.ru обратил внимание, что чаще всего речь идет о стремлении использовать обе ноги при управлении машиной с АКПП. На механической коробке это естественно: левая нога отвечает за сцепление, правая за газ и тормоз. Со временем этот навык закрепляется на уровне инстинкта. И вот тут возникает риск — пересаживаясь на автомат, водитель может в экстренной ситуации непроизвольно нажать сразу две педали.

Чем это опасно

На современных автомобилях инженеры предусмотрели защиту от одновременного нажатия газа и тормоза. В таких случаях система просто блокирует выполнение команды, и ничего критичного не происходит. Более того, в спортивных моделях даже реализована функция старта "с двух педалей": машина удерживается на тормозе, двигатель раскручивается до высоких оборотов, и при отпускании тормоза автомобиль резко уходит вперед.

Но далеко не все машины обладают такой функцией. Особенно уязвимы старые модели с классическим "автоматом". Если водитель нажмет обе педали одновременно, коробка может уйти в аварийный режим. Тогда автомобиль теряет динамику и перестает адекватно реагировать на газ. Ситуация неприятная, но, к счастью, не фатальная.

Как действовать, если это произошло

Обычно достаточно просто остановиться и перезапустить двигатель. В большинстве случаев после этого коробка возвращается к нормальной работе. Если же проблема осталась, можно снять клемму с аккумулятора, чтобы сбросить ошибки. Однако иногда этого недостаточно, и тогда единственный выход — обратиться в сервисный центр.

"Главное — не паниковать. Коробка в аварийном режиме не сломалась, а лишь защищает себя от некорректных действий водителя", — пояснил инспектор.

Как избежать ошибки

Переход с механики на автомат требует небольшой, но важной перестройки мышления. На автомобилях, которые выпускаются для российского рынка, левая нога в управлении с АКПП не участвует вообще. Все функции выполняет правая: и газ, и тормоз.

Чтобы привыкнуть, достаточно нескольких часов практики. По словам специалистов, уже после пары дней активной езды водитель полностью адаптируется к новому формату управления. Главное — сознательно контролировать себя в первые поездки и не пытаться "помогать" левой ногой.

