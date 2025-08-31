Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:11

Автомат не ломается просто так: ошибки, которые дорого обходятся

Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП

Автоматическая коробка передач (АКПП) — это не просто удобство, а настоящая находка для современных автомобилистов. Однако многие водители не подозревают, что неправильное использование этой системы может значительно сократить её срок службы. Давайте разберемся, какие ошибки допускают автовладельцы и как их избежать.

Замена трансмиссионного масла: важный момент

Первое, что стоит обсудить — это замена трансмиссионного масла. Многие водители следуют рекомендациям дилеров, которые часто предлагают замену масла раз в 90-100 тысяч километров. Однако на практике, для надежной работы АКПП, вариатора или робота, лучше проводить замену масла каждые 40-50 тысяч километров. Полная замена масла более предпочтительна, чем частичная, хотя последняя и кажется более доступной.

Автоматические трансмиссии не любят длительных пробок. Если вы можете избежать заторов или делать паузы во время поездки, это поможет предотвратить перегрев коробки. Не забывайте также следить за системой охлаждения двигателя и регулярно менять антифриз — это тоже важно для работы трансмиссии.

Частота переключений: меньше — лучше

Некоторые водители слишком часто переключают селектор из режима движения в стояночный, даже при коротких остановках на светофорах. Это создает лишнюю нагрузку на коробку и может привести к её перегреву. Если остановка длится всего 40-60 секунд, лучше оставить селектор в режиме Drive, так как на многих моделях нагрузка автоматически снимается при полной остановке.

Правильный порядок переключения

Не забывайте о правильном порядке переключения между режимами. Переключайте селектор плавно, акцентируя внимание на положении N, и старайтесь не переключаться до полной остановки автомобиля. Это поможет значительно продлить срок службы вашей коробки передач.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно увеличить срок службы вашей АКПП и избежать дорогостоящего ремонта.

