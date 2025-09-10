Новая эра для российского автопрома: как автоматические коробки передач могут изменить всё

В России планируется локализация производства автоматических коробок передач, что может значительно повлиять на российский автопром. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что в стране уже разработаны несколько проектов по созданию таких коробок, которые смогут удовлетворить потребности не только легковых, но и легких коммерческих автомобилей. Однако сам процесс создания отечественных автоматических трансмиссий весьма сложен с технологической точки зрения, и для успешной реализации этих проектов потребуется помощь зарубежных специалистов.

Текущая ситуация на российском рынке трансмиссий

На данный момент в России наблюдается активное использование механических коробок передач, что характерно для таких автомобилей, как ГАЗ, УАЗ и Sollers. Эти марки пока не перешли на автоматические коробки, а в основном используют более простые механические трансмиссии. Однако ситуация меняется: в последние годы российские производители начали применять вариаторы, особенно на моделях Lada, поставляемых азиатскими партнерами.

Интересный пример демонстрирует марка Aurus, где коробки передач производятся отечественной компанией КАТЕ. Таким образом, хотя часть автомобилей в России уже оснащается коробками передач, произведенными в стране, до массового производства настоящих автоматических коробок на внутреннем рынке пока далеко.

Проекты по локализации коробок передач

Министр Антон Алиханов рассказал, что в настоящее время разрабатываются три проекта, направленных на локализацию производства автоматических коробок передач. Эти проекты должны покрыть потребности различных сегментов рынка: как легковых автомобилей, так и легких коммерческих машин. Заявленная цель — наладить выпуск коробок передач на внутреннем рынке, что позволит сократить зависимость от иностранных поставок и улучшить экономическую ситуацию в отрасли.

Однако создание таких трансмиссий — не простая задача. По словам министра, для успешной локализации производства необходимо привлекать иностранных специалистов, которые помогут в решении технических вопросов. Без их участия будет трудно воспроизвести столь сложные и высокотехнологичные агрегаты, которые отвечают современным стандартам и требованиям рынка.