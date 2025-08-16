Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:44

Масло в АКПП меняют неправильно в 8 случаях из 10 — вот как сделать без ошибок

Эксперты рассказали, как правильно заменить жидкость в автоматической коробке передач

Можно провести замену жидкости в автоматической коробке передач без обращения в сервис, но только при внимательном соблюдении технологии. Эксперты уверены: если действовать по инструкции, риск ошибок минимален, а результат не уступит профессиональной работе.

Подготовка — половина успеха

Для начала стоит подобрать правильную трансмиссионную жидкость — ориентируйтесь на допуски и рекомендации производителя, которые указаны в руководстве по эксплуатации. Одновременно приобретите новый фильтр АКПП, уплотнительное кольцо сливной пробки (если оно предусмотрено), а также подготовьте:

  • набор гаечных ключей и торцевых головок;

  • емкость для отработанного масла;

  • воронку;

  • ветошь и защитные перчатки.

Работы удобнее проводить на ровной поверхности. Машину нужно надежно зафиксировать стояночным тормозом и установить противооткатные упоры.

Слив старой жидкости

Перед сливом важно прогреть двигатель и коробку передач до рабочей температуры — это поможет удалить максимум старой жидкости вместе с накопившимися загрязнениями. Далее открутите сливную пробку (если она есть) и аккуратно соберите масло в подготовленную емкость. Следите, чтобы оно не пролилось на горячие детали и не попало на кожу.

Демонтаж поддона и замена фильтра

После слива масла снимите поддон коробки передач. Учтите, что внутри может остаться часть жидкости — приготовьтесь к ее стеканию. Снимите старый фильтр АКПП, очистите поддон от металлической стружки и осадка. Если необходимо, замените уплотнительное кольцо сливной пробки.

Поддон устанавливается обратно с новой прокладкой, а болты затягиваются строго с моментом, указанным производителем.

Заливка новой жидкости

Используя воронку, залейте в коробку передач свежую трансмиссионную жидкость нужного объема. После замены рекомендуется выполнить короткую поездку и проверить уровень масла, а при необходимости — долить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Volkswagen прекратит выпуск электрического кроссовера ID.5 в 2027 году сегодня в 18:40

Электрический купе-кроссовер Volkswagen уходит в историю — причина вас удивит

Volkswagen снимает с производства электрический купе-кроссовер ID.5. Почему премиальная альтернатива Tiguan не смогла удержаться на рынке?

Читать полностью » В Китае этой осенью выйдет удлинённый Tesla Model Y L с третьим рядом сидений сегодня в 17:35

Model Y L уже едет: зачем Tesla спешит туда, где нет зарядок

Обновлённая Tesla Model Y L с шестью местами и запасом хода 751 км появится в продаже уже в сентябре, причём сразу по всей территории Китая.

Читать полностью » Volkswagen и Xpeng расширят сотрудничество на автомобили с ДВС и гибриды в Китае сегодня в 16:31

Электромобили — только начало: куда теперь пойдёт альянс VW и Xpeng

Volkswagen и Xpeng расширяют партнёрство: теперь их технологии появятся не только в электрокарах, но и в авто с ДВС и гибридах, начиная с Китая.

Читать полностью » Продажи Geely Monjaro в Китае в июле упали до минимума с августа 2024 года сегодня в 15:25

Китайский автотрон качнулся: фавориты летят вниз, а новички забирают вершины

Июль перевернул расклад на китайском авторынке: провал Geely Monjaro, неожиданный рост Geely Galaxy и устойчивое лидерство электромобилей.

Читать полностью » На трассе Благовещенск — Свободный построили первый на Дальнем Востоке мост с вибролитым асфальтобетоном сегодня в 14:20

Асфальт, который отталкивает воду и время — в чём его магия

На Дальнем Востоке построили первый мост с вибролитым асфальтобетоном, который не требует гидроизоляции и в разы продлевает срок службы покрытия.

Читать полностью » Не доверяйте маркетинговым заявкам: заправка АИ-92 может вызвать серьезные проблемы с двигателем сегодня в 13:50

Не заправляйте китайский автомобиль АИ-92: опасность для двигателя и большие расходы на ремонт

Автоэксперт Михаил Колодочкин предостерег российских водителей от использования бензина АИ-92 для китайских автомобилей. Узнайте, почему это может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Читать полностью » Как будет работать бесплатная парковка у детсадов и больниц — детали нового законопроекта сегодня в 12:46

Бесплатная парковка у детских садов и больниц: что грядет с новым законопроектом в России

В Госдуму внесен законопроект, который может сделать парковки возле детсадов, школ и больниц бесплатными. Что это значит для владельцев автомобилей? Узнайте подробности.

Читать полностью » Hyundai готовит обновление Tucson: что ждать от рестайлинга модели 2027-2028 года сегодня в 11:40

Hyundai Tucson меняет облик: что ожидает кроссовер в 2027 году

Новый Hyundai Tucson готовится к выходу с угловатым и более агрессивным дизайном. Узнайте все подробности о грядущем рестайлинге 2027 года.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые из Мадрида обнаружили кариес у неандертальца в пещере Эль-Сидрон
Спорт и фитнес

Врачи Cleveland Clinic перечислили причины выделения мокроты при пробежке
Красота и здоровье

Врачи назвали злаки, поддерживающие здоровье сердца и снижающие давление
Садоводство

Ошибка поверхностного полива приводит к увяданию кустов томатов в августе
Наука и технологии

Учёные установили личность убитого князя Рюриковича по ДНК из останков XIII века
Культура и шоу-бизнес

Блейк Лайвли вступила в жёсткий спор с адвокатом Джастина Бальдони во время допроса
Питомцы

Некоторые болезни передаются через укусы и царапины кошек
Туризм

В Северной Корее туристам запрещены шорты и кеды — действует строгий дресс-код
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru