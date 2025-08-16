Масло в АКПП меняют неправильно в 8 случаях из 10 — вот как сделать без ошибок

Можно провести замену жидкости в автоматической коробке передач без обращения в сервис, но только при внимательном соблюдении технологии. Эксперты уверены: если действовать по инструкции, риск ошибок минимален, а результат не уступит профессиональной работе.

Подготовка — половина успеха

Для начала стоит подобрать правильную трансмиссионную жидкость — ориентируйтесь на допуски и рекомендации производителя, которые указаны в руководстве по эксплуатации. Одновременно приобретите новый фильтр АКПП, уплотнительное кольцо сливной пробки (если оно предусмотрено), а также подготовьте:

набор гаечных ключей и торцевых головок;

емкость для отработанного масла;

воронку;

ветошь и защитные перчатки.

Работы удобнее проводить на ровной поверхности. Машину нужно надежно зафиксировать стояночным тормозом и установить противооткатные упоры.

Слив старой жидкости

Перед сливом важно прогреть двигатель и коробку передач до рабочей температуры — это поможет удалить максимум старой жидкости вместе с накопившимися загрязнениями. Далее открутите сливную пробку (если она есть) и аккуратно соберите масло в подготовленную емкость. Следите, чтобы оно не пролилось на горячие детали и не попало на кожу.

Демонтаж поддона и замена фильтра

После слива масла снимите поддон коробки передач. Учтите, что внутри может остаться часть жидкости — приготовьтесь к ее стеканию. Снимите старый фильтр АКПП, очистите поддон от металлической стружки и осадка. Если необходимо, замените уплотнительное кольцо сливной пробки.

Поддон устанавливается обратно с новой прокладкой, а болты затягиваются строго с моментом, указанным производителем.

Заливка новой жидкости

Используя воронку, залейте в коробку передач свежую трансмиссионную жидкость нужного объема. После замены рекомендуется выполнить короткую поездку и проверить уровень масла, а при необходимости — долить.