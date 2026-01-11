Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:00

Проценты вниз только на словах: в Думе требуют автоматического пересчёта кредитов

Банки обяжут снижать ставки по действующим кредитам — депутат Слуцкий

Снижение ключевой ставки Банка России не должно оставаться формальным сигналом для рынка, если оно не отражается на условиях кредитов для граждан. В Госдуме считают, что банки обязаны автоматически пересматривать проценты по уже выданным займам, иначе финансовая нагрузка на население будет только нарастать. Об этом сообщает издание "Известия".

Инициатива о перерасчёте кредитов

В новом году депутаты намерены добиваться принятия закона, который обяжет банки автоматически снижать ставки по действующим кредитам при уменьшении ключевой ставки ЦБ. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, существующая практика, при которой банки быстро повышают проценты вслед за регулятором, но не спешат снижать их при обратном движении ставки, усиливает долговое давление на граждан.

"Мы станем добиваться принятия закона, согласно которому банки будут обязаны автоматически снижать ставки по действующим кредитам при уменьшении ключевой ставки ЦБ", — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Давление расходов и падение уверенности

Депутат отметил, что экономическая ситуация для домохозяйств осложняется не только уровнем кредитных ставок. Накопительный эффект формируют рост долговой нагрузки, повышение тарифов ЖКХ и другие обязательные расходы, от которых невозможно отказаться. В совокупности это приводит к снижению потребительской активности и изменению финансового поведения граждан.

По словам Слуцкого, и Банк России, и Росстат фиксируют падение потребительской уверенности. Люди становятся более осторожными в тратах, отказываясь не только от крупных покупок, но и от части базовых потребностей. Такая тенденция, по мнению парламентариев, требует системных решений, а не точечных мер поддержки.

Законодательные планы на сессию

Весенняя сессия Государственной думы стартует 12 января и продлится до конца июля 2026 года. В этот период депутаты планируют вернуться к вопросам регулирования банковского сектора и защиты заёмщиков. Инициатива об автоматическом снижении ставок рассматривается как один из способов перераспределить выгоды от смягчения денежно-кредитной политики в пользу населения.

В парламенте подчёркивают, что подобная норма может повысить доверие граждан к финансовой системе и сделать кредитные обязательства более предсказуемыми. При этом дискуссия вокруг механизма реализации и возможных последствий для банковского сектора, как ожидается, станет одной из ключевых в ходе сессии.

