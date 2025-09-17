Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
коробка передач
коробка передач
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована 17.09.2025 в 10:18

Почему права на "автомат" ограничивают свободу: разбор подводных камней

Эксперт Ладушкин предупредил о штрафах от 5 до 15 тыс. рублей за езду с АТ-правами на механике

Все больше россиян предпочитают учиться и сдавать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач. Это действительно проще: не нужно осваивать работу со сцеплением, легче трогаться в горку, а современные АКПП при правильном обслуживании служат почти так же долго, как и "механика". Но вместе с удобством есть и юридический нюанс: если в водительских правах категории "B" стоит отметка "АТ", садиться за руль машины с МКПП нельзя.

Об этом в беседе с RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Почему выбирают "автомат"

Эксперт отмечает, что популярность АКПП в России растёт по объективным причинам:

  • проще обучение и сдача экзамена;
  • удобнее стартовать и двигаться в условиях города;
  • не требуется "играть" сцеплением;
  • ресурс современных коробок сравним с механическими.

Когда может понадобиться "механика"

Несмотря на рост доли "автоматов", навык управления МКПП может оказаться полезным. Например:

  • при необходимости перегнать чужую машину;
  • в поездке, если доступен только автомобиль с "механикой";
  • в чрезвычайных ситуациях, когда выбирать не приходится.

Ответственность и штрафы

Если водитель с отметкой "АТ" в правах окажется за рулём машины с МКПП, это будет считаться нарушением.

  • Штраф: от 5 000 до 15 000 рублей.
  • Фактически это приравнивается к управлению транспортом без права вождения соответствующей категории.

Плюсы и минусы сдачи на "автомате"

Плюсы Минусы
Легче учиться и сдавать экзамен Ограничение — только АКПП
Удобство в городских условиях Нет навыка управления "механикой"
Современные АКПП долговечны Риск штрафа при нарушении

Сравнение: обучение на "автомате" и "механике"

Параметр Автомат Механика
Сложность обучения Ниже Выше
Удобство вождения Выше Зависит от опыта
Доступ к машинам Только АКПП Любые коробки передач
Риск штрафа Есть при ошибке Нет

Советы шаг за шагом

  1. Определитесь с целями. Если планируете ездить только по городу — "автомат" оптимален.
  2. Думайте на перспективу. Для универсальности лучше пройти обучение на "механике".
  3. Проверяйте отметку в правах. Категория "B" с "АТ" ограничивает ваш выбор.
  4. В экстренной ситуации. Помните: садясь за "механику", вы рискуете штрафом.
  5. Продумайте бюджет. Штраф 5-15 тыс. рублей — не та цена, которую стоит платить за удобство.

Мифы и правда

  • Миф: сдача на "автомате" ничем не отличается от "механики".
    Правда: права будут ограничены отметкой "АТ".

  • Миф: "автомат" быстрее ломается.
    Правда: современные АКПП при нормальном обслуживании долговечны.

  • Миф: штраф небольшой, можно рискнуть.
    Правда: кроме штрафа, это приравнивается к езде без категории.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать "автомат" ради лёгкой сдачи.
    Последствие: ограничение на все будущие машины.
    Альтернатива: сдавать на "механике", даже если ездить будете на АКПП.

  • Ошибка: сесть за "механику" с отметкой "АТ".
    Последствие: штраф до 15 тыс. рублей.
    Альтернатива: пересдать экзамен на МКПП.

  • Ошибка: думать, что "автомат" всегда удобнее.
    Последствие: невозможность управлять в особых условиях.
    Альтернатива: освоить обе трансмиссии.

FAQ

Можно ли пересдать экзамен, чтобы убрать отметку "АТ"?
Да, для этого нужно пройти обучение и сдать экзамен на автомобиле с МКПП.

Насколько часто штрафуют за это нарушение?
Случаи фиксируются, особенно при ДТП или проверке документов.

Стоит ли сразу учиться на "механике"?
Если хотите максимальной свободы в будущем — однозначно да.

Исторический контекст

Ещё в 1990-е и 2000-е годы автомобили с "автоматом" были редкостью в России, и почти все водители учились на "механике". Но уже к 2020-м ситуация изменилась: доля машин с АКПП превысила 60%. Это повлияло и на автошколы, которые стали всё чаще готовить учеников именно на "автомате".

А что если…

А что если в будущем "механика" почти исчезнет с рынка? Тогда отметка "АТ" перестанет быть серьёзным ограничением. Но пока "механика" используется во многих сферах — от грузового транспорта до служебных авто.

Итог

Права с отметкой "АТ" дают доступ только к автомобилям с автоматической коробкой передач. Попытка сесть за руль "механики" грозит штрафом до 15 тыс. рублей. Для универсальности и свободы выбора лучше сдавать на МКПП, даже если ездить предстоит на "автомате".

И три факта напоследок:

  1. Штраф за езду на "механике" с отметкой "АТ" — 5-15 тыс. рублей.
  2. Всё больше россиян выбирают обучение на АКПП.
  3. Универсальность сохраняют только права без ограничений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ЦОДД: камеры в Москве могут проверять наличие ОСАГО, решение за МВД сегодня в 3:17

Штрафы из воздуха: почему водители боятся новых камер больше, чем инспекторов

Система автоматической фиксации водителей без ОСАГО обсуждается уже несколько месяцев, но эксперты спорят о сроках её запуска и готовности инфраструктуры.

Читать полностью » Chery, Haval и другие лидируют в сегменте автомобилей с РКП сегодня в 3:11

Экономия топлива и плавность переключений: как РКП делает автомобили лучше

Спрос на автомобили с роботизированными коробками передач растет, превращая эту технологию в стандарт рынка. Узнайте, что стоит за этим трендом.

Читать полностью » Эксперт Хайцеэр назвал правила безопасного вождения в условиях тумана 17.09.2025 в 11:17

Опаснее льда и дождя: как туман заставляет водителей терять контроль

Эксперты советуют в тумане отказаться от дальнего света, снизить скорость вдвое от видимости и быть внимательными к пешеходам без светоотражателей.

Читать полностью » Основатель OkAuto Овчинников рассказал, кто чаще заказывает подбор авто и какие марки выбирают россияне сегодня в 2:19

Подбор авто превратился в золотую жилу: почему даже опытные водители не рискуют искать сами

Как меняется рынок подбора автомобилей и почему китайские машины быстро теряют привлекательность. Эксперт рассказывает о реальных рисках и ценах.

Читать полностью » Эксперт объяснил, как выбрать качественное моторное масло сегодня в 2:17

Цена не всегда говорит правду: как распознать поддельное масло и спасти свой автомобиль

Как не стать жертвой подделок при покупке моторного масла? Узнайте, на что стоит обращать внимание, чтобы не купить контрафакт.

Читать полностью » В Китае назвали марки автомобилей с наименьшим числом дефектов: лидирует Voyah 17.09.2025 в 12:13

В топе надёжности не Toyota и не Mercedes: кого назвали лучшими на этот раз

Voyah, Dongfeng Honda и Volvo возглавили топ-10 самых качественных авто в Китае, показав минимальное количество жалоб от владельцев.

Читать полностью » Почему россияне отказываются от покупки новых автомобилей: главные причины сегодня в 1:47

Выбор автомобиля, который вас не разочарует: как избежать самых частых ошибок

Опрос среди автовладельцев выявил, что при выборе нового автомобиля для россиян важнее всего внешний вид, а также цена и комфорт. Однако есть и разочарования в первые месяцы использования.

Читать полностью » Регистрация мотоцикла в России: сроки, документы и штрафы по данным ГИБДД сегодня в 1:13

Штрафы до 10 тысяч и лишение прав: чем грозит езда без регистрации мотоцикла

Узнайте, какие документы нужны для постановки мотоцикла на учет, сколько это стоит и как избежать штрафов при езде без регистрации.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперт Елена Федянина-Степанова: первые плоды мандарина дома появляются через 3–5 лет
Туризм

Хрупкие вещи требуют особого подхода при подготовке к авиапутешествиям
Спорт и фитнес

Комплекс приседаний и выпадов повышает выносливость и помогает сжечь калории — мнение экспертов
Еда

Ошибки при приготовлении запеканки и их последствия: советы кулинара
Питомцы

В Сарже-ле-Ман прошла 15-я выставка экзотических животных Ассоциации террариофилов Мэна
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперты: скакалка развивает выносливость и снижает нагрузку на суставы по сравнению с бегом
Еда

Морковный торт с творожным кремом содержит меньше сахара и подходит для диетического питания
Технологии

Владельцы iPhone получили возможность платить через T-Pay после ухода Apple Pay
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet