Штрафы из воздуха: почему водители боятся новых камер больше, чем инспекторов

Обсуждение идеи автоматической фиксации автомобилистов без полиса ОСАГО ведётся уже несколько месяцев, но конкретных решений пока нет. Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о скором запуске системы, официальные органы подтверждают: работа находится только на стадии согласований.

Что известно на данный момент

Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин пояснил, что разговоры о введении системы с 1 ноября 2025 года преждевременны.

"Вопрос автоматической фиксации водителей без полиса ОСАГО по дорожным камерам на данный момент находится на стадии обсуждения", — заявил Шейкин.

Вместе с тем в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что техническая часть уже реализована — камеры способны определять, есть ли у водителя действующий полис. Однако решение о запуске проекта остаётся за МВД.

Журналисты Autonews. ru направили запрос в ведомство, чтобы уточнить, когда именно система может заработать.

Откуда появились слухи о ноябре 2025 года

Сегодня в СМИ распространилась информация, что камеры начнут выявлять отсутствие полиса ОСАГО с 1 ноября 2025 года. Источником стала публикация РИА "Новости", где цитировались слова эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Екатерины Соловьевой.

Юристы отмечают, что основания для таких прогнозов действительно есть.

Аргументы экспертов

Автоюрист Дмитрий Дугин напомнил, что срок 1 ноября впервые прозвучал в поручении президента Владимира Путина, подписанном в мае 2025 года.

"По идее чиновники должны исполнять это поручение. А если не выполнят, то это их персональная ответственность", — сказал Дмитрий Дугин.

В документе прописано, что к этому времени система фиксации должна быть готова.

Тем не менее другой специалист — автоюрист Александр Шумский - сомневается, что проект запустят в намеченные сроки. По его словам, указ президента не содержит прямого требования о начале работы камер именно 1 ноября.

"Скорее всего, к 1 ноября внесут поправки в Госдуму и отчитаются, что "меры приняты". А реальный запуск системы ожидается не раньше октября 2026 года", — пояснил Шумский.

Он добавил, что до старта проекта необходимо решить ряд задач: внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, завершить доработку системы МВД "Паутина", а также обеспечить доступность страховых услуг для граждан.

Плюсы и минусы инициативы