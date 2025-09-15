Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Умные камеры над дорогой в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:41

С 1 ноября дороги изменятся: что ждёт водителей без ОСАГО

В России готовятся к важным изменениям в сфере автострахования. Уже с ноября водителей, которые не оформили полис ОСАГО, начнут выявлять с помощью дорожных камер. Эта инициатива направлена на то, чтобы сократить количество нарушителей и дисциплинировать автовладельцев, ведь по статистике десятки тысяч россиян сознательно игнорируют страхование, считая его бесполезным.

Новая система контроля

С 1 ноября 2025 года дорожные камеры будут не только фиксировать превышение скорости или проезд на красный, но и проверять наличие полиса ОСАГО. Автоматическая система будет сверять данные номеров автомобилей с базой страховщиков.

"По поручению президента [России] с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер", — сказала эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева.

По словам специалиста, отсутствие полиса проще всего вычислить технически: система мгновенно проверяет номер по базе и выдает результат.

Почему это выгодно страховщикам

Внедрение автоматической проверки позволит страховым компаниям получить новых клиентов. Ведь теперь уклониться от оформления полиса станет почти невозможно. Водители, которые привыкли экономить на ОСАГО, будут вынуждены приобрести страховку, иначе их ждет штраф.

Соловьева отметила, что эта мера выгодна не только страховщикам, но и самим автомобилистам. При ДТП наличие ОСАГО защищает обе стороны от крупных финансовых потерь, а значит, повышает общую безопасность на дорогах.

Повышение стоимости ОСАГО

Ситуация осложняется тем, что в 2025 году ОСАГО значительно подорожает. Центробанк уже анонсировал:

  • рост тарифов в среднем по стране на 15%;
  • удвоение стоимости полиса в регионах, где фиксируются махинации с автостраховками;
  • повышение стоимости для мотоциклистов почти на 40%.

Таким образом, к концу года страховка станет ощутимо дороже, и это может вызвать еще больше недовольства среди автомобилистов.

Почему многие отказываются от ОСАГО

По мнению экспертов, одна из причин массового отказа от покупки полиса — недоверие к страховым компаниям. Многие водители уверены, что при аварии страховщики стараются занизить выплаты или затянуть процесс. В итоге люди считают ОСАГО бесполезным и предпочитают ездить без него, рискуя нарваться на штраф.

Однако новая система автоматически перекроет такие возможности. Камеры будут фиксировать каждый автомобиль, и отсутствие полиса вскроется сразу.

