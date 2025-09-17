Крах старых привычек в Великобритании: как автошколы делают ставку на автомат

Тенденции на рынке автообучения в Великобритании заметно изменяются. Все больше будущих водителей выбирают автомобили с автоматической коробкой передач для сдачи экзаменов, и это уже не редкость. Сегодня каждый четвёртый практический тест проходит именно на "автомате", что отражает постепенный уход традиционной "механики" с водительской сцены. Если сравнивать с данными десятилетней давности, разница колоссальна: раньше всего 7% экзаменов сдавались на автоматических коробках. Сейчас же эта доля выросла почти до 25%, и аналитики прогнозируют дальнейший рост — к 2027 году каждый третий экзамен будет проводиться на автомобилях с автоматикой.

Причины роста популярности автоматических коробок

Главным фактором, подталкивающим учащихся к выбору "автомата", становится электромобильность. Электрокары и гибриды не требуют привычного сцепления и переключения передач, что упрощает процесс обучения. По мере того как рынок новых автомобилей постепенно смещается в сторону электрических моделей, многие автошколы уже включают их в программу подготовки водителей. Законодательство также влияет на этот тренд: с 2030 года в стране планируется запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания, что делает обучение на автомате логичным выбором.

Статистика подтверждает, что интерес к "автомату" растет не только у женщин, которые традиционно выбирали более простые варианты, но и среди мужчин. Появляется новый стандарт подготовки, в котором ручное переключение постепенно уходит на второй план. При этом экзамены на автоматической коробке сдаются чуть реже, чем на механике, но разрыв постепенно сокращается.

Сравнение автомобилей для обучения

Параметр Механика Автомат Уровень сложности Высокий, требует координации сцепления и передач Низкий, управление упрощено Популярность среди экзаменующихся Снижается Растёт Подходит для электрокаров Нет Да Прогнозируемая популярность к 2027 ~60-65% ~35-40% Стоимость обучения Может быть ниже Может быть выше из-за дорогих авто

Как выбрать подходящий вариант

Определитесь с типом автомобиля, на котором планируете ездить после получения прав. Учтите личные предпочтения и уровень комфорта: автомат проще в управлении, механика — полезна для контроля машины. Посоветуйтесь с инструктором: он поможет оценить ваши способности и даст рекомендации по выбору коробки передач.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Простота управления Меньше контроля над автомобилем Быстрое освоение Ограниченный выбор старых моделей авто Актуально для электрокаров Часто дороже обучение Подходит для всех возрастов Возможны трудности при сдаче экзамена на механике

FAQ

Как выбрать между механикой и автоматом?

Выбор зависит от планируемого автомобиля, личных навыков и будущих предпочтений.

Сколько стоит обучение на автомате?

Цена может быть выше за счёт использования более дорогих машин и новых технологий.

Что лучше для начинающего водителя?

Автоматическая коробка обеспечивает лёгкий старт и снижение стресса при освоении вождения.

Мифы и правда

Миф: "На автомате учиться проще, но права будут хуже".

Правда: Экзамен и права одинаковы, разница лишь в способе управления.

Миф: "Механика необходима для всех дорог".

Правда: Современные дороги и авто создают комфортные условия для автоматических коробок.

Миф: "Автомат не развивает навыки водителя".

Правда: Умение управлять автомобилем развивается, но без лишней сложности переключения передач.

Три интересных факта

В 2022 году почти полмиллиона экзаменов в Британии прошли на автомате. Женщины выбирают "автомат" чаще мужчин, хотя интерес последних растёт. Доля новых автомобилей с механикой упала до 19%, и этот показатель продолжает снижаться.

Исторический контекст

Первые массовые экзамены на автоматах появились в Великобритании в начале 2000-х годов. За 20 лет популярность таких автомобилей выросла с 7% до 25%, отражая общие изменения на рынке и переход к электромобилям.