Крах старых привычек в Великобритании: как автошколы делают ставку на автомат
Тенденции на рынке автообучения в Великобритании заметно изменяются. Все больше будущих водителей выбирают автомобили с автоматической коробкой передач для сдачи экзаменов, и это уже не редкость. Сегодня каждый четвёртый практический тест проходит именно на "автомате", что отражает постепенный уход традиционной "механики" с водительской сцены. Если сравнивать с данными десятилетней давности, разница колоссальна: раньше всего 7% экзаменов сдавались на автоматических коробках. Сейчас же эта доля выросла почти до 25%, и аналитики прогнозируют дальнейший рост — к 2027 году каждый третий экзамен будет проводиться на автомобилях с автоматикой.
Причины роста популярности автоматических коробок
Главным фактором, подталкивающим учащихся к выбору "автомата", становится электромобильность. Электрокары и гибриды не требуют привычного сцепления и переключения передач, что упрощает процесс обучения. По мере того как рынок новых автомобилей постепенно смещается в сторону электрических моделей, многие автошколы уже включают их в программу подготовки водителей. Законодательство также влияет на этот тренд: с 2030 года в стране планируется запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания, что делает обучение на автомате логичным выбором.
Статистика подтверждает, что интерес к "автомату" растет не только у женщин, которые традиционно выбирали более простые варианты, но и среди мужчин. Появляется новый стандарт подготовки, в котором ручное переключение постепенно уходит на второй план. При этом экзамены на автоматической коробке сдаются чуть реже, чем на механике, но разрыв постепенно сокращается.
Сравнение автомобилей для обучения
|Параметр
|Механика
|Автомат
|Уровень сложности
|Высокий, требует координации сцепления и передач
|Низкий, управление упрощено
|Популярность среди экзаменующихся
|Снижается
|Растёт
|Подходит для электрокаров
|Нет
|Да
|Прогнозируемая популярность к 2027
|~60-65%
|~35-40%
|Стоимость обучения
|Может быть ниже
|Может быть выше из-за дорогих авто
Как выбрать подходящий вариант
-
Определитесь с типом автомобиля, на котором планируете ездить после получения прав.
-
Учтите личные предпочтения и уровень комфорта: автомат проще в управлении, механика — полезна для контроля машины.
-
Посоветуйтесь с инструктором: он поможет оценить ваши способности и даст рекомендации по выбору коробки передач.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Простота управления
|Меньше контроля над автомобилем
|Быстрое освоение
|Ограниченный выбор старых моделей авто
|Актуально для электрокаров
|Часто дороже обучение
|Подходит для всех возрастов
|Возможны трудности при сдаче экзамена на механике
FAQ
Как выбрать между механикой и автоматом?
Выбор зависит от планируемого автомобиля, личных навыков и будущих предпочтений.
Сколько стоит обучение на автомате?
Цена может быть выше за счёт использования более дорогих машин и новых технологий.
Что лучше для начинающего водителя?
Автоматическая коробка обеспечивает лёгкий старт и снижение стресса при освоении вождения.
Мифы и правда
-
Миф: "На автомате учиться проще, но права будут хуже".
Правда: Экзамен и права одинаковы, разница лишь в способе управления.
-
Миф: "Механика необходима для всех дорог".
Правда: Современные дороги и авто создают комфортные условия для автоматических коробок.
-
Миф: "Автомат не развивает навыки водителя".
Правда: Умение управлять автомобилем развивается, но без лишней сложности переключения передач.
Три интересных факта
-
В 2022 году почти полмиллиона экзаменов в Британии прошли на автомате.
-
Женщины выбирают "автомат" чаще мужчин, хотя интерес последних растёт.
-
Доля новых автомобилей с механикой упала до 19%, и этот показатель продолжает снижаться.
Исторический контекст
Первые массовые экзамены на автоматах появились в Великобритании в начале 2000-х годов. За 20 лет популярность таких автомобилей выросла с 7% до 25%, отражая общие изменения на рынке и переход к электромобилям.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru