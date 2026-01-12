Льготу за капремонт хотят включать “по умолчанию”: пенсионерам предлагают убрать заявления и справки

Пенсионерам предлагают назначать льготу на оплату взносов за капитальный ремонт автоматически — без заявлений и сбора справок. Об этом сообщает РИА Новости: с такой инициативой выступили депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, направив обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

В чем суть предложения и кому адресовано

Инициаторы предлагают изменить порядок предоставления льготы так, чтобы она оформлялась автоматически, а не по заявительному принципу. В обращении к Иреку Файзуллину депутаты просят запустить подготовку изменений в нормативные правовые акты, которые позволят автоматизировать назначение льготы пенсионерам на взносы за капремонт.

"Просим поручить подготовку изменений в нормативные правовые акты в целях автоматизации предоставления льготы пенсионерам на уплату взносов за капитальный ремонт без необходимости подачи заявления", — сказано в документе.

Депутаты подчеркивают, что сейчас право на поддержку во многом зависит от того, успеет ли человек собрать документы и вовремя подать заявление.

Почему, по мнению авторов, действующая схема несправедлива

Авторы инициативы указывают, что пенсионеры, которые не успели оформить льготу в срок или столкнулись с трудностями при сборе документов, фактически остаются без предусмотренной поддержки. Они считают, что проблема носит системный характер: не всем пожилым людям доступны каналы оформления, а требование приносить справки и заявления создаёт лишний барьер.

В документе отмечается, что отдельные регионы уже пытаются автоматизировать предоставление льгот, однако такие решения, по оценке депутатов, остаются локальными.

Как предлагают назначать льготу без заявлений

Депутаты предлагают назначать льготу на основе данных государственных информационных систем, то есть по уже имеющимся в распоряжении государства сведениям. В таком варианте пенсионеру не нужно будет собирать справки, подтверждать статус и обращаться с заявлением — предполагается, что право будет определяться автоматически.