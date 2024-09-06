Frank RG: в августе выдачи автокредитов в России снизились на 7,5 процента

Согласно предварительным данным, по итогам августа 2024 года общий объем выданных автокредитов в России снизился на 7,5 процента по сравнению с июлем и составил 221,2 миллиарда рублей, сообщает Frank RG на основе собственной статистики.

Однако объем автокредитов в августе оказался на 40,81 процента выше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В количественном выражении показатель уменьшился на 6,4 процента по сравнению с июлем. Средний размер одобренных в августе автокредитов также снизился на 1,2 процента и составил 1,45 миллиона рублей, уточняют эксперты.

Аналитики связывают эту динамику с несколькими факторами. Основными причинами уменьшения количества и объемов автокредитов они считают ужесточение кредитной политики ЦБ в этом сегменте. С 1 июля 2024 года регулятор обязал российские банки применять повышенные коэффициенты риска при выдаче займов клиентам с высокой и средней долговой нагрузкой. Кроме того, на снижение спроса могли повлиять рост цен на новые автомобили в России.

В августе снижение было зафиксировано не только в автокредитовании, но и в сегменте потребительских займов. Данные Frank RG показывают, что за последний летний месяц объемы выдачи потребительских кредитов уменьшились на 2,99 процента, достигнув 41,3 миллиарда рублей. Суммарный объем одобренных кредитов наличными в августе сократился на 8,8 процента по сравнению с июлем, до 567,4 миллиарда рублей. Единственный сегмент, в котором наблюдался рост, остался ипотечный кредит. В августе объем ипотечных займов увеличился на 6,11 процента, достигнув отметки в 567,4 миллиарда рублей.

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