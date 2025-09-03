Француженка живёт сразу в двух временах: редкий феномен памяти ошеломил учёных

Может ли человек настолько детально помнить свою жизнь, что каждое воспоминание превращается в полноценное возвращение в прошлое? Именно с таким уникальным случаем столкнулись ученые во Франции.

Уникальная память TL

17-летняя француженка, фигурирующая в исследовании под инициалами TL, обладает редким неврологическим феноменом — гипертимезией. Ее автобиографическая память устроена как "белая комната" с отдельными разделами. В одном — семейные события, в другом — путешествия, в третьем — друзья. Даже коллекция мягких игрушек у девушки имеет собственный "каталог": каждая игрушка связана с конкретным моментом её жизни.

Её способность позволяет не просто вспоминать, а переживать заново личные события в мельчайших деталях — словно она действительно возвращается в прошлое.

Взгляд науки

Статья о феномене опубликована в журнале Neurocase. Исследователи из Парижского института мозга и Университета Париж-Ситэ под руководством Валентины Ла Корте провели серию тестов. Результаты оказались впечатляющими:

TL одинаково ярко "видела" прошлое и могла с такой же детальностью моделировать будущее.

Воспоминания сопровождались сильным чувством повторного переживания.

Будущие события вызывали ощущение, будто они уже произошли, только впереди.

Контроль над эмоциями

Главное отличие TL от других случаев гипертимезии — осознанность. Обычно люди с этим феноменом страдают от навязчивого потока воспоминаний, но француженка умеет управлять ими.

Она построила собственную "ментальную архитектуру" для работы с эмоциями:

"Комната льда" — для охлаждения гнева.

"Комната проблем" — для спокойного анализа трудностей.

"Военная комната" — связана с чувством вины из-за отсутствия отца.

Такой подход показывает тесную связь памяти с эмоциональной саморегуляцией и самосознанием.

Важные оговорки

Учёные всё же отмечают ограничения исследования. Проверить достоверность всех детских воспоминаний невозможно: на них могли повлиять старые фотографии, рассказы семьи или даже сны.