Олег Белов Опубликована сегодня в 23:09

Француженка живёт сразу в двух временах: редкий феномен памяти ошеломил учёных

Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки

Может ли человек настолько детально помнить свою жизнь, что каждое воспоминание превращается в полноценное возвращение в прошлое? Именно с таким уникальным случаем столкнулись ученые во Франции.

Уникальная память TL

17-летняя француженка, фигурирующая в исследовании под инициалами TL, обладает редким неврологическим феноменом — гипертимезией. Ее автобиографическая память устроена как "белая комната" с отдельными разделами. В одном — семейные события, в другом — путешествия, в третьем — друзья. Даже коллекция мягких игрушек у девушки имеет собственный "каталог": каждая игрушка связана с конкретным моментом её жизни.

Её способность позволяет не просто вспоминать, а переживать заново личные события в мельчайших деталях — словно она действительно возвращается в прошлое.

Взгляд науки

Статья о феномене опубликована в журнале Neurocase. Исследователи из Парижского института мозга и Университета Париж-Ситэ под руководством Валентины Ла Корте провели серию тестов. Результаты оказались впечатляющими:

  • TL одинаково ярко "видела" прошлое и могла с такой же детальностью моделировать будущее.

  • Воспоминания сопровождались сильным чувством повторного переживания.

  • Будущие события вызывали ощущение, будто они уже произошли, только впереди.

Контроль над эмоциями

Главное отличие TL от других случаев гипертимезии — осознанность. Обычно люди с этим феноменом страдают от навязчивого потока воспоминаний, но француженка умеет управлять ими.

Она построила собственную "ментальную архитектуру" для работы с эмоциями:

  • "Комната льда" — для охлаждения гнева.

  • "Комната проблем" — для спокойного анализа трудностей.

  • "Военная комната" — связана с чувством вины из-за отсутствия отца.

Такой подход показывает тесную связь памяти с эмоциональной саморегуляцией и самосознанием.

Важные оговорки

Учёные всё же отмечают ограничения исследования. Проверить достоверность всех детских воспоминаний невозможно: на них могли повлиять старые фотографии, рассказы семьи или даже сны.

