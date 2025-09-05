Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Ales Krivec is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:42

Воображаемое будущее в ладонях: почему её путешествия во времени завидуют все

Гипертимезия позволяет 17-летней француженке организовать воспоминания по комнатам эмоций

Что если бы вы могли с точностью до деталей вспомнить каждый день своей жизни? Или мысленно заглянуть в будущее и прожить его, словно настоящее? Именно такой дар — гипертимезия — обнаружили у 17-летней французской девушки, которая стала героиней научного исследования, опубликованного в журнале Neurocase.

Как устроена память TL: "белый зал" и "комнаты эмоций"

В исследовании девушку обозначили как TL. С самого детства она понимала, что её память отличается от обычной. Внутри её сознания воспоминания структурированы в виде "белого зала" — образного пространства, где события аккуратно разложены по темам: семья, школа, путешествия, друзья. Каждый предмет или событие связаны с конкретной датой и обстоятельствами.

TL выделяет две категории памяти:

  • "белая память" - личные, эмоционально насыщенные воспоминания.
  • "черная память" - факты из учебы и общие знания, которые воспринимаются ею как сухие и неструктурированные.

Кроме того, у TL есть так называемые "комнаты эмоций" — внутренние пространства, в которые она погружается в зависимости от настроения:

  • "лед" - помогает успокоиться.
  • "военная комната" - связана с чувством вины из-за отсутствия отца.
  • "комната проблем" - место для размышлений и анализа.

Путешествия во времени: прошлое и будущее

TL легко и подробно вспоминала события из детства и подросткового возраста. Она могла рассказывать о них как от первого лица, так и со стороны наблюдателя, что придавало её воспоминаниям особую живость и глубину. Более того, девушка умело воображала будущие события, создавая яркие и реалистичные образы грядущего.

Учёные считают, что редкие случаи гипертимезии, подобные TL, ценны для понимания того, как работает автобиографическая память. Особенно интересна роль эмоций в формировании и воспроизведении воспоминаний. Изучение таких феноменов помогает раскрыть сложные механизмы памяти и может привести к новым открытиям в нейропсихологии.

