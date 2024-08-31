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В России появился новый внедорожник премиального класса - Genesis GV70
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Так ли он хорош: Genesis GV70, который завезли в Россию, называют аналогом BMW X3 и Audi Q5

В России появился новый внедорожник премиального класса - Genesis GV70

В России появился новый роскошный корейский кроссовер Genesis GV70 последнего поколения. На сайтах объявлений можно найти информацию о том, что цена на этот автомобиль составляет 13 990 000 рублей.

Genesis GV70 — это большой кроссовер, который по своим размерам сопоставим с такими известными моделями, как BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC. Он относится к классу компактных премиальных SUV.

В базовой комплектации автомобиль оснащён 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 304 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Также доступны версии с 2,2-литровым дизельным мотором (210 л. с.) и 3,5-литровым бензиновым агрегатом (380 л. с.). Для любителей экологичных технологий предлагается полностью электрическая модификация с двумя электромоторами суммарной мощностью 435 л. с., полным приводом и аккумулятором ёмкостью 77,4 кВт*ч, который обеспечивает запас хода до 455 км по циклу WLTP.

Genesis — это премиальное подразделение южнокорейского автоконцерна Hyundai. Модель GV80, которая также доступна в России по схеме параллельного импорта, позиционируется на ступень выше GV70.

Genesis GV70 официально продавался в России с конца 2020 года до марта 2022 года, когда компания заявила об уходе с российского рынка.

Фото: From Wikimedia Commons Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license )

Фото: From Wikimedia Commons/ Benespit ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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