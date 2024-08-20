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Автоэксперт Березин: зависимость от импорта делает рынок автозапчастей уязвивым
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Автомобильный эксперт выделил три основные проблемы, с которыми сталкивается рынок автозапчастей России

Автоэксперт Березин: зависимость от импорта делает рынок автозапчастей уязвивым

Российский рынок автозапчастей сталкивается с тремя основными проблемами, по мнению руководителя отдела обучения НПК "Автоприбор" Артема Березина. Во-первых, зависимость от импорта делает рынок уязвимым к валютным колебаниям и санкциям, что может привести к дефициту и росту цен. Во-вторых, на рынке появляются бренды с сомнительным качеством, которые утверждают, что имеют иностранные корни, но на самом деле это российские компании с производством в Китае, сообщает Газета.Ру.

В-третьих, бюрократические барьеры и тренд отказа сервисов от работы с собственными запчастями клиентов усложняют деятельность бизнеса. Березин порекомендовал приобретать сертифицированную продукцию и поддерживать отечественных производителей.

Фото: commons.wikimedia.org/Shahadusadik (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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