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Перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге вновь отложен из-за санкций
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Запуск завода Toyota в очередной раз откладывается в связи с неудовлетворительным результатом переговоров

Перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге вновь отложен из-за санкций

Перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге был отложен из-за сложностей в переговорах по реализации проекта. По информации издания «Фонтанка.ру», консорциум, в который входят Aurus, «КамАЗ» и «Газпром», не смог достичь соглашения с восточным партнёром о производстве автомобилей премиум-класса под российским брендом на этом заводе.

Как сообщил источник, близкий к проекту, конкретные сроки возобновления работы завода пока не определены. Причиной задержки стали санкции, наложенные на Aurus и НАМИ, что подтвердил другой собеседник «Фонтанки».

В начале 2024 года появилась информация о возможном запуске производства автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota. В феврале Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ, заявил, что планируется начать выпуск автомобилей бизнес-класса под маркой Aurus к концу 2024 года в режиме промышленной сборки.

На ПМЭФ-2024 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор ООО «Аурус» Андрей Панков подписали договор о развитии кластера премиального автомобилестроения. Предполагалось, что производство будет запущено к концу 2024 года. Собеседники «Фонтанки» упомянули, что планируется выпуск как традиционных, так и гибридных автомобилей.

Однако 19 августа АО «Автозавод Северная Звезда», связанное с КАМАЗОМ и Aurus, начало процесс ликвидации, что ставит под вопрос возрождение завода. Завод принадлежит ООО «Шушары-Авто», которое, в свою очередь, контролируется ФГУП НАМИ, подведомственным Минпромторгу.

В НАМИ заявили, что не располагают информацией о сроках перезапуска, а в Минпромторге на запрос «Фонтанки» не ответили. Андрей Панков, директор «Шушары-Авто», также не дал комментариев.

Санкции, наложенные на Aurus и НАМИ, стали причиной осторожности китайских партнёров, отметил другой источник. Он добавил, что китайцы были готовы к поставкам машинокомплектов, но предпочитали избегать шумихи, а заявления российских чиновников усложняли переговоры.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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