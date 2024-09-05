Депутат, врезавшийся в автобус заявил, что готов оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь

В городе Рыбинске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием депутата Ярославской областной Думы Марины Степановой. Инцидент случился около 7:40 по московскому времени на одном из городских перекрёстков.
По информации регионального УМВД, столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Tank. По предварительным данным ГИБДД, легковой автомобиль не предоставил преимущество автобусу, который двигался по главной дороге. В результате столкновения автобус выехал на тротуар и врезался в стену здания.
По информации министерства здравоохранения области, после инцидента за медицинской помощью обратились десять человек, из которых семеро были госпитализированы. Среди пострадавших была и сама Марина Степанова, которая управляла легковым автомобилем.
Депутат выразила глубокое сожаление по поводу случившегося и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Она заявила, что готова оказать им всестороннюю поддержку и помощь. Степанова также сообщила, что в настоящее время находится в больнице.
Политик подчеркнула, что прошла медицинское освидетельствование, которое не выявило наличия алкоголя в крови. Кроме того, она отметила отсутствие у неё каких-либо административных задолженностей.
Расследование обстоятельств аварии продолжается. Правоохранительные органы и соответствующие службы проводят тщательный анализ ситуации, чтобы установить все детали происшествия.
Шольц и Вучич обсудили сырьевую политику и сотрудничество в добыче лития
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сырьевой политики, включая добычу лития в Сербии.
Рамзан Кадыров встретился с министром хаджи и умры Саудовской Аравии
Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа прибыл в Чечню в четверг и встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.