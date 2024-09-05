Депутат, врезавшийся в автобус заявил, что готов оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь

В городе Рыбинске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием депутата Ярославской областной Думы Марины Степановой. Инцидент случился около 7:40 по московскому времени на одном из городских перекрёстков.

По информации регионального УМВД, столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Tank. По предварительным данным ГИБДД, легковой автомобиль не предоставил преимущество автобусу, который двигался по главной дороге. В результате столкновения автобус выехал на тротуар и врезался в стену здания.

По информации министерства здравоохранения области, после инцидента за медицинской помощью обратились десять человек, из которых семеро были госпитализированы. Среди пострадавших была и сама Марина Степанова, которая управляла легковым автомобилем.

Депутат выразила глубокое сожаление по поводу случившегося и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Она заявила, что готова оказать им всестороннюю поддержку и помощь. Степанова также сообщила, что в настоящее время находится в больнице.

Политик подчеркнула, что прошла медицинское освидетельствование, которое не выявило наличия алкоголя в крови. Кроме того, она отметила отсутствие у неё каких-либо административных задолженностей.

Расследование обстоятельств аварии продолжается. Правоохранительные органы и соответствующие службы проводят тщательный анализ ситуации, чтобы установить все детали происшествия.

Фото: УМВД России по Ярославской области