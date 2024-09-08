Признаки того, что машина была участником ДТП

На что обратить внимание при покупке авто, чтобы не приобрести битую машину

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете" о признаках, по которым можно определить, что автомобиль был участником серьёзной аварии.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на зазоры между кузовными панелями. Если они неравномерные или слишком большие, это может свидетельствовать о некачественном ремонте после ДТП.

Кроме того, следует изучить дефекты кузова, особенно если они находятся в неожиданных местах, таких как пороги или подкрылки.

Неравномерное окрашивание также должно насторожить покупателя. По мнению Вадима Стрельбицкого, следы перекраски указывают на то, что машина попадала в аварию.

В заключение эксперт посоветовал обратить внимание и на состояние автосалона - наличие повреждений может быть поводом для беспокойства.

Фото: Freepik/senivpetro