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Бывший глава Volkswagen предстал перед судом за манипуляции с данными о вредных выбросах
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Бывшему главе VW Мартину Винтеркорну грозит 10 лет тюрьмы или крупный штраф по делу о "дизельгейте"

Бывший глава Volkswagen предстал перед судом за манипуляции с данными о вредных выбросах

В немецком суде Брауншвейга начался процесс над Мартином Винтеркорном, бывшим главой концерна Volkswagen, пишет auto.mail.

Его обвиняют в манипуляциях с данными о вредных выбросах автомобилей компании, известных как "дизельгейт".

77-летнего экс-главу автоконцерна подозревают в том, что он знал о мошенничестве и использовании специального программного обеспечения, которое позволяло автомобилям проходить тесты на соответствие экологическим стандартам. При этом реальные показатели выбросов превышали допустимые нормы.

Защита утверждает, что хотя Мартин Винтеркорн и был председателем правления Volkswagen в период скандала, это не делает его виновным.

Затянувшиеся расследование и состояние здоровья бывшего топ-менеджера объясняют, почему между "дизельгейтом" и судебным процессом прошло столько времени. Судебные заседания продлятся по сентябрь 2025 года.

По некоторым данным, Мартину Винтеркорну может грозить до 10 лет лишения свободы или крупный штраф.

Фото: legion-media.ru

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