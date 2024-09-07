Бывшему главе VW Мартину Винтеркорну грозит 10 лет тюрьмы или крупный штраф по делу о "дизельгейте"

В немецком суде Брауншвейга начался процесс над Мартином Винтеркорном, бывшим главой концерна Volkswagen, пишет auto.mail.
Его обвиняют в манипуляциях с данными о вредных выбросах автомобилей компании, известных как "дизельгейт".
77-летнего экс-главу автоконцерна подозревают в том, что он знал о мошенничестве и использовании специального программного обеспечения, которое позволяло автомобилям проходить тесты на соответствие экологическим стандартам. При этом реальные показатели выбросов превышали допустимые нормы.
Защита утверждает, что хотя Мартин Винтеркорн и был председателем правления Volkswagen в период скандала, это не делает его виновным.
Затянувшиеся расследование и состояние здоровья бывшего топ-менеджера объясняют, почему между "дизельгейтом" и судебным процессом прошло столько времени. Судебные заседания продлятся по сентябрь 2025 года.
По некоторым данным, Мартину Винтеркорну может грозить до 10 лет лишения свободы или крупный штраф.
Фото: legion-media.ru
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