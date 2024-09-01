На "вторичке" наблюдается дефицит автомобилей с пробегом европейских, японских и корейских марок

В России наблюдается нехватка автомобилей с пробегом от европейских, японских и корейских производителей. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга "Авилон".

По словам Титова, на вторичном рынке сохраняется дефицит европейских, японских и корейских моделей. Некоторые владельцы не могут найти подходящую замену и предпочитают пока не продавать свои автомобили. Специалист также отметил, что предложение премиальных и востребованных моделей на рынке остаётся ограниченным.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что в условиях ограниченных финансовых возможностей и высоких процентных ставок по кредитам, автовладельцы понимают, что вряд ли смогут приобрести новое авто такого же класса или более статусную подержанную модель. Поэтому многие отказываются от продажи своих машин и продолжают ими пользоваться.

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