В Калуге запустили серийное производство Citroen C5 Aircross

Глава Калужской области о серийном производстве Citroen C5 Aircross: это наш автомобиль

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе интервью с РИА Новости посоветовал французской компании Citroen обижаться только на себя.

"Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", - прокомментировал глава региона.

Он упомянул о начале массового производства автомобилей Citroen C5 Aircross в марте 2024 года на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, а также о старте продаж этой модели в мае.

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