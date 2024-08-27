Как медведь оказался на дороге и что предприняли водители

На платной скоростной магистрали в Тверской области ночью 25 августа произошёл необычный инцидент, сообщает Quto.
На проезжую часть неожиданно выскочил медведь, который, по-видимому, пролез через дырку в заборе. Животное пробежало несколько километров по трассе, а водители, проявив дисциплинированность, держались на расстоянии от зверя.
Магистраль оборудована защитными ограждениями и экодуками — подземными переходами для животных. Однако время от времени звери всё равно преодолевают преграды и оказываются на дороге.
"В таких случаях к животному выезжает аварийный комиссар, который или самостоятельно отлавливает животное и отправляет в среду его обитания, или вызывает для этого специальную службу. Затем наш сотрудник ищет и заделывает дыру в заборе, через которое проникло животное. Такие случаи происходят нечасто, но всё же бывают", — сообщили в компании "Объединёные системы сбора платы" (ОССП).
Фото: Скрин видео ОССП
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