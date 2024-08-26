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Этот Porsche может стать самым дорогим авто аукциона
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Коллекционеры готовятся к открытому аукциону Mecum, где будет предлагаться Porsche 917K

Этот Porsche может стать самым дорогим авто аукциона

На предстоящем аукционе Mecum в январе будущего года будет представлен редкий Porsche 917K, который прославился в фильме "Ле-Ман" 1971 года, сообщает automail.

Этот автомобиль вызывает большой интерес у коллекционеров, так как может стать самым дорогим Porsche, когда-либо проданным на открытом аукционе.

В прошлом этот Porsche был приобретен компанией Solar Productions, принадлежавшей знаменитому актеру Стиву Маккуину, и использовался в съемках фильма.

Еще один Porsche 917K, использовавшийся в том же фильме, был продан за огромную сумму в 2017 году и остается самым дорогим Porsche на аукционе.

Однако автомобиль, на котором ездил Маккуин, имеет все шансы превзойти этот рекорд и стать новым рекордсменом среди Porsche на аукционах.

Фото: RM

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