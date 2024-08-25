Авария в третьей практике Гран-при Нидерландов

Во время третьей части свободных заездов на Гран-при Нидерландов "Формулы-1" американский гонщик команды "Уильямс" Логан Сарджент попал в аварию, в результате которой его болид загорелся.
Инцидент произошел во время второго сегмента тренировки на трассе в Зандворте. Сарджент не смог контролировать свою машину и врезался в ограждение трассы.
Его автомобиль разбился, а в двигателе возник пожар. Гонщик успел выйти из болида, избежал серьезных травм.
После происшествия тренировка была остановлена. Подробности аварии сообщены в официальном аккаунте "королевских гонок" в соцсетях.
Фото: Пресс-служба "Уильямс"
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