Девятый по счету автосалон Honda открыл свои двери посетителям

В Москве открылся уже девятый по счету автосалон Honda

По информации Autonews.ru, компания "Мотор-Плейс" предоставляет три года фирменной гарантии на автомобили марки Honda.

Кроме того, клиенты могут воспользоваться сервисным обслуживанием, идентичным официальному. Компания утверждает, что проблем с запчастями для японских автомобилей не возникает, поскольку их склад в Одинцове полностью обеспечен всеми необходимыми деталями.

Стоимость авто варьируется от 4,5 млн рублей и до 9 млн рублей. Поставки машин организованы по каналам параллельного импорта через одну из соседних с Россией стран.

Фото: Freepik/senivpetro