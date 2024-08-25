Девятый по счету автосалон Honda открыл свои двери посетителям

По информации Autonews.ru, компания "Мотор-Плейс" предоставляет три года фирменной гарантии на автомобили марки Honda.
Кроме того, клиенты могут воспользоваться сервисным обслуживанием, идентичным официальному. Компания утверждает, что проблем с запчастями для японских автомобилей не возникает, поскольку их склад в Одинцове полностью обеспечен всеми необходимыми деталями.
Стоимость авто варьируется от 4,5 млн рублей и до 9 млн рублей. Поставки машин организованы по каналам параллельного импорта через одну из соседних с Россией стран.
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