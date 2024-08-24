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Tesla отменила запрет на перепродажу Cybertruck
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Владельцы Cybertruck могут продавать теперь свои авто

Tesla отменила запрет на перепродажу Cybertruck

Американская компания Tesla решила отменить запрет на перепродажу электропикапов Cybertruck.

Информацию об этом предоставило издание Electrek, отметив обновление пользовательского соглашения компании.

Ранее, в декабре 2023 года, владельцы Cybertruck были ограничены в перепродаже своих машин под угрозой судебного иска со стороны Tesla. Однако в конце лета 2024 года корпорация решила отменить запрет.

Специалисты считают, что такое решение было принято из-за дефицита электропикапов Tesla. При заказе автомобиля на сайте компании обещается доставка лишь через несколько недель из-за большого спроса. Появление машин на вторичном рынке может частично удовлетворить потребности клиентов.

Фото: globallookpress.com

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