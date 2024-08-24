Владельцы Cybertruck могут продавать теперь свои авто

Американская компания Tesla решила отменить запрет на перепродажу электропикапов Cybertruck.
Информацию об этом предоставило издание Electrek, отметив обновление пользовательского соглашения компании.
Ранее, в декабре 2023 года, владельцы Cybertruck были ограничены в перепродаже своих машин под угрозой судебного иска со стороны Tesla. Однако в конце лета 2024 года корпорация решила отменить запрет.
Специалисты считают, что такое решение было принято из-за дефицита электропикапов Tesla. При заказе автомобиля на сайте компании обещается доставка лишь через несколько недель из-за большого спроса. Появление машин на вторичном рынке может частично удовлетворить потребности клиентов.
Фото: globallookpress.com
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