Культовый автомобиль из кинофильма „Такси“ доступен для аренды

В Париже появилась необычная услуга — теперь можно арендовать копию Peugeot 406, который стал знаменитым после серии комедийных боевиков Люка Бессона, сообщает Motor. ru.
Арендовать автомобиль можно только с водителем. Стоимость аренды — 90 евро в час или 400 евро за день (около 50 тысяч рублей).
Это точная копия автомобиля из фильма "Такси". Модель 1998 года выпуска имеет белый кузов, под капотом трёхлитровая "шестёрка", которая развивает мощность в 194 лошадиные силы. Коробка передач — пятиступенчатая механическая. Автомобиль оснащён 17-дюймовыми колёсными дисками TSW Imola, выхлопной системой из нержавеющей стали, сплиттером спереди и спойлером сзади. Кресла обиты серой кожей и имеют электрорегулировки. На крыше установлена светящаяся табличка Marseille Taxi и тот самый номерной знак из фильма — 724 LNB 13.
Фото: location406taxi.com
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