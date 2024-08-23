В октябре будет продана на аукционе самая необычная автосвалка

В октябре RM Sotheby's, компания по продаже коллекционных автомобилей, выставит на аукцион коллекцию Руди Кляйна - одну из самых впечатляющих «свалок» на планете.
Руди Кляйн иммигрировал в США в 1950-х годах и в конечном итоге открыл свалку для европейских автомобилей. Он преуспел, и дела пошли на лад. "Коллекционера" не стало в 2001 году.
С тех пор его семья содержала это место в том виде, в котором оно было. Все автомобили "терпеливо стояли", ожидая либо реставрации, либо уничтожения.
Среди множества Porsche 356, Lamborghini Miuras и рядов автомобильных деталей есть несколько редких Mercedes 300 SL, включая удивительный довоенный Mercedes-Benz.
Кэри Аль, специалист по автомобилям в RM Sotheby's, говорит:
"То, что Кляйн собрал здесь, уникально".
Фото: RM Sotheby's
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