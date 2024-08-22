Ford отменяет проект по созданию электрического пикапа из-за ценового давления

Ford отменяет проект из-за ценового давления и возросшей конкуренции, решив вместо этого сосредоточиться на гибридных версиях своих популярных моделей Explorer и Expedition, сообщает Zero Hedge.
Потребительский спрос оказался слабее, чем ожидалось. Также из-за возросшей конкуренции с Китаем автопроизводители сокращают инвестиции в электромобили.
VW тоже объявила в начале этого года об отказе от электромобилей, чтобы сосредоточиться на гибридах.
Финансовый директор Ford Джон Лоулер дал комментарий:
"В зависимости от того, где находятся рынок и клиенты, мы будем менять свою позицию, корректировать ее и принимать сложные решения".
Издание WSJ сообщило, что Ford также откладывает выпуск нового электрического пикапа до 2027 года и сокращает инвестиции в электромобили с 40% до 30% своего бюджета.
Фото: Ford
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