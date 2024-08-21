Northvolt не в состоянии конкурировать с китайскими производителями аккумуляторов для электромобилей

План шведской Northvolt стать глобальной компанией по производству аккумуляторов в Европе, похоже, может превратиться в хаос, пишет Bloomberg.

Около 20 миллиардов долларов инвестиций и государственных грантов было привлечено для его реализации. Как показало лето, это стало слишком сложной задачей.

20 августа шведский производитель аккумуляторов для электромобилей закрыл калифорнийское подразделение Cuberg, которое он приобрел всего три года назад, и перенес свои исследования и разработки на родину.

Компания Northvolt, основанная двумя бывшими менеджерами Tesla Inc. около восьми лет назад, сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских производителей аккумуляторов. Конкуренты, такие как BYD Co., улучшили свое предложение более дешевых литий-железо-фосфатных аккумуляторов, расширив типы транспортных средств.

Борьба за наращивание производства повлияла на финансовые результаты Northvolt. Согласно годовому отчету, опубликованному в июле, операционные убытки производителя выросли более чем втрое до 1,03 миллиарда долларов в прошлом году. Главный исполнительный директор Питер Карлссон сказал, что компания столкнулась с "многочисленными проблемами и неудачами".

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