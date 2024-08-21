Начался крупнейший отзыв авто BMW, выпущенных с 2012 по 2018 годы

BMW объявила об одном из крупнейших отзывов в 2024 году, затронувшем 720 796 автомобилей из многочисленных модельных рядов. Проблема заключается в коротком замыкании под капотом, которое может вызвать пожар.

В ходе углубленного изучения водяного насоса и связанного с ним специального электрического штекерного разъема было выявлено, что в редких случаях "продувочная жидкость, капающая из шланга подачи воздуха", может попасть на пробку и повредить уплотнение, вызвав короткое замыкание.

Проблема затрагивает широкий спектр автомобилей BMW с 2012 по 2018 годы. Вот список конкретных комплектаций.

Марка / Модель Диапазон за год BMW X1 sDrive28i / xDrive28i 2012-2015 BMW Z4 sDrive28i 2012-2016 BMW 528i / 528i xDrive 2012-2016 BMW 328i / 328xi 2012-2016 BMW X5 xDrive 40e 2016-2018 BMW 228i / 228xi 2014-2016 BMW 428i / 428i xDrive 2014-2016 BMW 328xi Gran Turismo 2014-2016 BMW X3 sDrive28i / xDrive28i 2013-2017 BMW X4 xDrive28i 2013-2017 BMW 428xi 2015-2016

Для устранения проблемы BMW осмотрит водяной насос и проблемную заглушку и заменит их, если будут обнаружены какие-либо повреждения. Также будет установлен защитный экран для защиты заглушки от попадания посторонних жидкостей.

Уведомление дилера об отзыве уже началось.

Фото: Freepik/senivpetro