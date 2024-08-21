Начался крупнейший отзыв авто BMW, выпущенных с 2012 по 2018 годы

BMW объявила об одном из крупнейших отзывов в 2024 году, затронувшем 720 796 автомобилей из многочисленных модельных рядов. Проблема заключается в коротком замыкании под капотом, которое может вызвать пожар.
В ходе углубленного изучения водяного насоса и связанного с ним специального электрического штекерного разъема было выявлено, что в редких случаях "продувочная жидкость, капающая из шланга подачи воздуха", может попасть на пробку и повредить уплотнение, вызвав короткое замыкание.
Проблема затрагивает широкий спектр автомобилей BMW с 2012 по 2018 годы. Вот список конкретных комплектаций.
|Марка / Модель
|Диапазон за год
|BMW X1 sDrive28i / xDrive28i
|2012-2015
|BMW Z4 sDrive28i
|2012-2016
|BMW 528i / 528i xDrive
|2012-2016
|BMW 328i / 328xi
|2012-2016
|BMW X5 xDrive 40e
|2016-2018
|BMW 228i / 228xi
|2014-2016
|BMW 428i / 428i xDrive
|2014-2016
|BMW 328xi Gran Turismo
|2014-2016
|BMW X3 sDrive28i / xDrive28i
|2013-2017
|BMW X4 xDrive28i
|2013-2017
|BMW 428xi
|2015-2016
Для устранения проблемы BMW осмотрит водяной насос и проблемную заглушку и заменит их, если будут обнаружены какие-либо повреждения. Также будет установлен защитный экран для защиты заглушки от попадания посторонних жидкостей.
Уведомление дилера об отзыве уже началось.
Фото: Freepik/senivpetro
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