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Эксперт рассказал, какие автозапчасти больше всего подделывают
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Какие автозапчасти чаще всего подделывают

Эксперт рассказал, какие автозапчасти больше всего подделывают

Автовладельцы, отдавая предпочтения дешевым автодеталям, рискуют купить поддельные запчасти, сообщает Quto.

Заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов предупреждает: синтетическое масло известного бренда не может стоить 500 рублей за литр. Цена в данном случае является сигналом к отказу от покупки такого масла.

По словам эксперта, доля поддельных деталей на рынке России достигает 50%. Подделывают свечи зажигания, фильтры, тормозные колодки, диски, детали подвески и рулевого управления.

Покупать автомобильные запчасти нужно только в проверенных магазинах. Специалисты не всегда могут отличить контрафакт от оригинала. Подделки чаще всего поступают из-за рубежа.

Подделка редко соответствует характеристикам производителя, в отличие от контрафакта, который может соответствовать оригиналу, но произведен с нарушением авторских прав.

Фото: Freepik/senivpetro

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