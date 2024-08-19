Какие автозапчасти чаще всего подделывают

Автовладельцы, отдавая предпочтения дешевым автодеталям, рискуют купить поддельные запчасти, сообщает Quto.
Заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов предупреждает: синтетическое масло известного бренда не может стоить 500 рублей за литр. Цена в данном случае является сигналом к отказу от покупки такого масла.
По словам эксперта, доля поддельных деталей на рынке России достигает 50%. Подделывают свечи зажигания, фильтры, тормозные колодки, диски, детали подвески и рулевого управления.
Покупать автомобильные запчасти нужно только в проверенных магазинах. Специалисты не всегда могут отличить контрафакт от оригинала. Подделки чаще всего поступают из-за рубежа.
Подделка редко соответствует характеристикам производителя, в отличие от контрафакта, который может соответствовать оригиналу, но произведен с нарушением авторских прав.
Фото: Freepik/senivpetro
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