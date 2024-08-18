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Четверо уроженцев Дагестана вступили в драку с сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге
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Нарушителями спокойствия Красносельского района Санкт-Петербурга оказались четверо уроженцев Дагестана

Четверо уроженцев Дагестана вступили в драку с сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел инцидент: уроженцы Дагестана на Mercedes вступили в драку с сотрудниками ДПС. По информации Telegram-канала "Mash на Мойке", мужчины проявляли агрессивное поведение и угрожали пистолетом.

Позднее сотрудникам ДПС удалось задержать мужчин и посадить их в полицейскую машину, где был обнаружен пневматический пистолет. Также стало известно, что один из задержанных находился в нетрезвом состоянии.

"Нарушителями спокойствия Красносельского района оказались четверо уроженцев Дагестана. При виде полицейских они стали вести себя на х2 экспрессивнее - толкать сотрудников, хватать их за руки и очень громко объяснять, что никто из приятелей не поедет ни в какой отдел", - говорится в публикации.

Фото: Скрин видео

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